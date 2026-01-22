"อนุทิน" หาเสียงโคราชขานรับคงปิดด่านเขมร โวเป็นรบ.อ้อยตันไม่ต่ำ 1,400 ขอกาแต่ภท.อย่าเลือกสส.คนละครึ่ง

นายกฯ ขึ้นเวทีหาเสียง อ.บัวใหญ่ โคราช ชาวบ้านแห่กอดผูกผ้าขาวม้า-โบกธงชาติ ขอไม่เปิดด่านเขมร เจ้าตัวลั่นตัดสินใจ เรื่องสำคัญดอกสุดท้ายคือปชช.ถ้าเอาด้วยไม่มีกลัว ฟุ้งปิดด่านเกิด ประโยชน์ของเถื่อนไม่เข้าไทย โวเป็นรบ.อ้อยไม่ต่ำ 1,400 บ.ต่อตัน ลั่น 8 ก.พ.พี่น้องเหนื่อยครั้งเดียว อย่าเลือกสส.คนละครึ่ง ขอเลือกแต่ภท.
วันนี้ (22ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวที ปราศรัยหาเสียง ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยพื้นที่ดังกล่าว พรรคภูมิใจไทยได้ส่ง นายโกศล ปัทมะ ปัทมะ ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เขต 6 บัวใหญ่-บัวลาย-สีดา-เก้งสนามนาง
โดยทันทีที่เดินทางถึงเวทีได้มีประชาชน ที่มารอฟังการปราศรัยหาเสียง นำผ้าขาวม้าผูกเอวพร้อมปรบมือและโบกธงชาติ ต้อนรับอย่างคึกครี้น ซึ่งระหว่างเดินขึ้นเวทีปราศรัยปรากฏว่า ชาวบ้านได้พุ่งขอเข้าจับมือ สวมกอด และเซลฟี่ตลอดทางเดิน พร้อมบอกด้วยว่าอย่าเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชา
นายอนุทิน กล่าวว่า ขออภัยมาช้าไปเยอะ แต่เจอแบบนี้ทุกอำเภอ ต้องกราบขออภัย พี่น้องขอกอดได้ แต่ถ้าโดนสาวๆกอดกลับบ้านหูอาจขาดข้างนึง ต้องยอมรับตนใจไม่แข็งพอ พี่น้องเดินเข้ามา ผมต้องอยู่ครับคนอื่นทำหมด ผมทำไม่ได้ต้องอยู่ จึงได้บอกทีมไว้ว่าให้เหลือเวลาชั่วโมงหน้า ชั่วโมงหลังด้วยเพราะกว่าจะขึ้นเวทีใช้เวลาครึ่งชั่วโมง กว่าจะออกอีกครึ่งชั่วโมง อย่าโกรธเลย เพราะอยากอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องจริงๆไม่ได้มาพบแบบเป็น วิธีแตะ ๆ มือ ไม่ใช่ แต่ผม ต้องการให้มือของพี่น้องทุก คน แตะบนตัวตนและนำไปวางบนหัว เพื่อเป็นสิริมงคลตัวเราอยู่ตลอด ซึ่งทำให้รู้ประชาชนอยู่ใกล้ชิดตัวเราตลอดเวลาเวลาจะตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
"เวลาเป็นนายกรัฐมนตรี จะทำอะไรตัดสินใจเรื่องสำคัญ ดอกสุดท้ายคือประชาชน เอาด้วยหรือเปล่า ถ้ามั่นใจว่าประชาชนเอาด้วยไม่มีกลัว เห็นช้างตัวเท่าเชื้อโรคไม่ใช่ตัวเท่ามด เรื่องชายแดนก็เหมือนกันที่ พี่น้องชื่นชม เดินเข้ามาบอกอย่าเปิดด่าน และให้ทำนั่นทำนี่ต่อสู้ รบห้ามแพ้ ถ้าไม่มีพี่น้องอยู่ข้างหลัง ผมไม่กล้าขนาดนี้หรอก"
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ตอนมาถึงเวทึเลือกเองที่จะลงตรงท้ายเพื่อใกล้ชิดกับพี่น้อง เพราะเราไม่ใช่คนอื่นไกล และยืนยันพ่อแม่พี่น้องชาวโคราช เคยพูดเต็มปากว่าโคราชมีนายกฯและตอนนี้โคราชก็มีนายกฯอยู่เพราะผมก็อยู่แถวปากช่องนี่แหละ พ่อแม่พี่น้องยังมั่นใจในตัวของนายโกศล ปัทมะ ก็เลยชวนมาอยูาด้วย ผมก็มีความประทับใจ สุดท้าย เห็นว่าการ มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหา ของพี่น้องชาวบัวใหญ่ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า พี่น้องชาวบัวใหญ่ต้องการให้ราคาข้าว ราคามัน ราคาอ้อย เพิ่มมากขึ้นและคิดว่าที่ทำมาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพี่น้องคงเห็นและด้วยกำลังใจจากพี่น้อง เราประกาศไม่ยอมเปิดด่านไปเขมร สิ่งที่เกิดขึ้นราคามัน ราคาข้าว ราคาอ้อยดีขึ้นโดยทีเรายังไม่ทันทำตลาดให้ราคาก็ดีขึ้นแล้ว เพราะเราไม่ยอมให้มีสินค้าเถื่อนเหล่านี้เข้ามา การเปิดด่านฟังแล้วดูดีเพราะมีการค้าขายกันทั้ง 2 ประเทศ แต่เมื่อเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกับที่พูดไว้
"ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วขอให้พี่น้องได้มั่นใจว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาด เพราะวันนี้ประโยชน์ที่เกิดจากการปิดด่านชายแดนเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะของเถื่อนที่มาในรูปของสินค้าทางการเกษตร มันรวมไปถึงเฮโรอีน ยาเสพติดด้วย ที่เข้ามาทำให้บ้านของเราเดือดร้อนนี่คือประโยชน์ ส่วนเรื่องการปกป้องอธิปไตย ปกป้องแผ่นดินนั้น ขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรเลย แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว อย่าว่าแต่ตารางนิ้วเลย เราสามารถไปควบคุมพื้นที่ ของเราหรือที่เราคิดว่าเป็นของเราได้หมด ขอให้ปรบมือให้กับพี่น้องทหารๆลูกหลานของพวกท่านทุกคนที่ไปปกป้องบ้านเมืองอย่างเต็มที่ เราต้องรักษาอธิปไตยรักษาแผ่นดินให้มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลตั้งแต่ตนเข้ามาต้องให้การสนับสนุนกองทัพในการปกป้องดินแดนของเราอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้พี่น้องประชาชน เกิดความปลอดภัยและอบอุ่นใจ ซึ่งตอนนั้นเราคิดว่า จะสู้กันไปเรื่อยๆแต่พวกเราก็ต้องอพยพไปนั่นไปนี่ ฉะนั้นเมื่อเราได้ที่ ที่เราต้องการแล้วเราอยากให้พี่น้องอยู่ด้วยความสันติ สงบสุข ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอพยพไปที่ไหนต่ออีก มาทำมาหากินกันดีกว่าไม่มีข้าวเถื่อน อ้อยเถื่อน มันเถื่อน ยางเถื่อน ยาเสพติด ตอนนี้เรามานั่งดูว่าจะบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรของเราอย่างไร การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร เรามีนโยบายผลักดันราคาสินค้าเกษตร เช่น อ้อย ซึ่งขณะนี้ราคายังต่ำอยู่ 890 บาทต่อตันเกษตรกรไร่อ้อยจะต้องได้รับความเป็นธรรม นายโกศลปัทมะ ผลักดันแก้ไขกฎหมายอ้อยและน้ำตาลตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วมาโดยการเอากากอ้อยมาแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเป็นธรรม แต่ที่ผ่านมาเรายังไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่อย่างจริงจัง เพราะยุบสภาฯ ดังนั้นเมื่อพี่น้องให้ความไว้วางใจเลือกเบอร์ 4 โกศล ปัทมะ กลับไปเป็นผู้แทนของท่านเหมือนเดิม เขาก็จะ ไปติดตามงานอย่างจริงจัง ซึ่งเขาสามารถทำได้จริงพวกเราก็จะต้องขายอ้อย ได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 บาทต่อตันอ้อยอย่างแน่นอน และไม่ใช่นายโกศลปัทมา ที่ช่วยพี่น้องผลักดันแต่ยังติดตามเรื่องกฎหมายการดำเนินการพรรคภูมิใจไทยในรัฐบาล ปัจจุบันนี้ เรามีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ชื่อเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ดูเรื่องอ้อยและน้ำตาลอยู่แล้ว ฉะนั้นเราอยู่ในพรรคเดียวกันที่จะเร่งดำเนินการผลักดันพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้ให้มีราคาที่ดีขึ้นเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่พี่น้อง และพ่อแม่พี่น้องจะได้คนที่รู้เรื่องอย่างนี้ ซึ่งนายเอกนัฏรู้เรื่องกำกับดูแลอย่างดี สส.โกศล ปัทมะเป็นคนเปรียบเสมือนตัวแทนพวกท่านอยู่แล้วเป็นตัวแทนชาวไร่อ้อย
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ขณะที่มันสำปะหลังที่ราคาขึ้นมา 2 บาทกว่า จากที่ไม่ถึงบาท เพราะของเถื่อนเข้ามาพอเราไม่มีของเถื่อนเข้ามาราคาก็ขึ้นแต่ก็ขึ้นยังไม่พอ คิดว่าคนที่ทำผลผลิตมันสำปะหลัง ทั้งไปทำแป้ง หรืออะไรต่างๆก็ตามที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ เขาสามารถทำกำไรจากสินค้าที่แปรรูปได้ ฉะนั้นคนที่ทำวัตถุดิบเป็นตัวต้นกำเนิด จะต้องได้ราคาที่ดีขึ้น เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเข้าไปบริหารประเทศเป็นรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องเราจะต้องให้พ่อแม่พี่น้องขายมันสำปะหลังได้ไม่ต่ำกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม
"ฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ให้ความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะทำ และที่โคราชเป็นเมืองที่เราต้องทำความเจริญในทุกๆด้านให้เกิดที่โคราช มันจะได้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย ตอนนี้มีคำว่ามหานครอยู่เมืองเดียวคือกรุงเทพฯ แต่วันนี้ต้องขยาย มันอัดอั้น ทำไมเราไม่ทำให้โคราชเป็นมหานคร เพราะเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งทุกคนรู้อยู่ภาคอีสานของประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะขนาดไหน มีประชาชนเยอะขนาดไหน มีสินค้าอุตสาหกรรมเยอะขนาดไหนทำไมต้องใช้กรุงเทพมหานครเป็นตัวกระจายสินค้า เราทำให้โคราชเป็นที่กระจายสินค้าไม่ได้หรือ ซึ่งเราทำมาแล้ววางรากฐานมาหมดแล้ว ทุกวันนี้รถไฟรางคู่ผ่านโคราช เราต้องใช้ประโยชน์จากการที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เข้มแข็งเช่นนี้ให้มากที่สุด ไม่ใช่ไปแค่ขนสินค้า เราต้องทำให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ซึ่งพี่น้องยังต้องลงทุนอีกมากมายไม่ใช่ต้องรอทุนจากต่างประเทศอย่างเดียว หรือรอทุนจากต่างถิ่น เราต้องทำให้ภาคอีสานของเรามีศักยภาพในการที่จะดำเนินการทุกๆอย่างเองมีความแข็งแรงอยู่แล้ว ทำโรงงานอ้อย ขยายผลหลายอย่าง ทั้งเอทานอล โรงไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน เรามีงานทำเราสามารถซื้อสินค้าในราคาที่เอามากินเองได้ถูก นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องทำให้กับพวกท่าน ถ้ากลับเข้าไปเป็นรัฐบาล วันนี้ไม่อยากจะพูดในรายละเอียด เพราะตั้งใจจะทำให้เยอะแยะมาก ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคน แต่วันนี้มาทำความคุ้นเคยมาสร้างความมั่นใจให้กับพวกท่านว่าพรรคภูมิใจไทยเวลาได้กลับเข้าไปเป็นรัฐบาลท่านเห็นความสำคัญระหว่างผมกับสส. ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกท่าน ซึ่งจะต้องได้รับความจริงใจจากผู้บริหารพรรคเพราะไม่ได้มาคนเดียว แต่มาจากการเลือกของพวกท่าน ดังนั้นสิ่งที่เขาจะนำเสนออะไรต่างๆจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่
สำหรับ การทำหน้าที่ต่างๆนโยบายต่างๆ ปล่อยให้พวกตนทำงาน พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยครั้งเดียวคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ไปเลือกนายโกศล ปัทมะ เบอร์ 4 ให้เป็นผู้แทนของท่านที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเมื่อกาเบอร์ 4 เสร็จอย่าลืมบัตรสีชมพูกาเบอร์ 37 ให้พรรคภูมิใจไทย
"อย่าเลือกสส.คนละครึ่งเลือกพักเดียวคือภูมิใจไทย และขอให้มั่นใจว่าเหตุร้ายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีก ฉะนั้นเลิกคิดเรื่องนี้ ขอให้ไปทำงาน รู้อย่างเดียวว่าด่านยังไม่เปิด"
ส่วนเรื่องพยาบาลสุขภาพสาธารณสุข ผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมา 4 ปีเข้าใจดีว่าจะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขทำอะไรให้กับพวกท่านเพื่อให้พวกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดเจริญวัย ตั้งแต่เข้าสู่สูงวัยและก่อนจะสิ้นอายุขัยพวกท่านจะต้องอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาก็เช่นกันอยู่กับภูมิใจไทยมาตลอด 10 กว่าปี เราให้นโยบายอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีการศึกษา ตอนนี้มั่นใจว่า ถ้าเราเข้าไปบริหารประเทศ เราจะให้คนไทยลูกหลานของเราไม่รวมเฉพาะเยาวชน
"คนไทยทุกคนสามารถเรียนได้ อายุเท่าไหร่ถ้าอยากเรียน สามารถเรียนได้ฟรี พรรคภูมิใจไทยทำได้การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีระบบที่ดีมีความรู้และสามารถนำไปใช้โอกาสในการทำงานทำมาหากินตลอดทุกช่วงชีวิตเมื่อเราสูงวัยขึ้นด้วยเทคโนโลยีของโลกในสมัยนี้เพื่อประสิทธิภาพของยารักษาโรคเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผมเห็นหน้าเด็กๆอย่างนี้ 60 แล้วแต่ก็พร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองอย่างเต็มที่เพราะโลกเจริญขึ้น หากคนมีอายุมากไม่มีความรู้ติดตัวไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีจากภาครัฐลูกหลานจะลำบากตาย เพราะต้องทำงานแล้วต้องมาห่วงการป่วยของเราเอง ต้องขอลากลับบ้านอีก 2 อาทิตย์และกลับไปทำงานใหม่ และ 2 เดือนลากลับอีก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ พวกเราจะเป็นภาระให้กับพวกเขาไม่ได้ เราจะมาดูแลสุขภาพพวกท่าน ป่วยแล้วกินยาตลอดมันก็ไม่ใช่ ดังนั้นเราให้ท่านเข้าใจเติมความรู้ให้กับพวกท่านว่าต้องการมีความรู้เพิ่มเติมไม่มีใครแก่เกินเรียนเรายินดีที่จะให้ท่านได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องในการดำรงชีวิต ที่ไม่ต้องเป็นภาระใคร ฉะนั้นเรื่องหน้าที่การทำงานนโยบายเศรษฐกิจการคมนาคมการขนส่งการค้าขายนโยบายความมั่นคงการศึกษาการเกษตรพ่อแม่พี่น้องปล่อยให้พวกผมไปทำงานเราเข้าใจเรามีความรู้มีประสบการณ์มากเพียงพอในการทำงาน
"พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยครั้งเดียวคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้กาเบอร์ 4 อย่าลืมเปิดบัตรสีชมพู กาเบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทยด้วย พวกเราทุกคนจะได้เข้ามาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มความสามารถอย่าไปเลือกแยก ประหล่อมปะแหล่ม คนละครึ่งเพราะโครงการคนละครึ่ง พรรคภูมิใจไทยทำให้ แต่ขอให้ กาเบอร์ 4 และ กาเบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เมื่อเราเข้าไปทำงานหลังการเลือกตั้งโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะมาถึงประชาชนทั่วประเทศไทยทันที ขอให้พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยครั้งเดียวคือเข้าไปกาให้คนของพรรคภูมิใจไทย เพื่อพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเป็นคนทำงานให้กับทุกท่าน รอยยิ้มเหล่านี้ผมลืมไม่ได้มาบัวใหญ่ได้รับการต้อนรับขนาดนี้ก็จะต้องทำให้ผมใส่ใจกับพี่น้องชาวบัวใหญ่อย่างเต็มที่ โคราชไม่ต้องห่วงเพราะบ้านผมก็อยู่ในโคราชเหมือนกัน ผมไปอยู่ที่ไหนก็อยากให้พี่ตรงนั้นเจริญ เหมือนทุกๆที่เคยไปมา ขอให้ท่านไว้วางใจและเชื่อมั่นมั่นใจว่าพวกเราพูดแล้วทำ และทำให้กับทุกท่านได้ทุกคน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ กาเบอร์ 4 ให้โกศลให้พรรคภูมิใจไทย