อ่างฯ ทั่วประเทศมีน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ชป. เร่งกำจัดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำฤดูแล้ง

วันนี้ (22 มกราคม 2569) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 64,137 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ รวมกัน นับว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้
ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 22,000 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯ รวมกัน จนถึงขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 12,600 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของแผนฯ
นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เดินหน้ากำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พร้อมยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นธรรม และทั่วถึง
ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rid.go.th/th/main