กมธ.เศรษฐกิจฯ วุฒิสภา เชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ก.ล.ต.เร่งใช้ Travel Rule สกัดสแกมเมอร์ฟอกเงิน

กมธ.เศรษฐกิจฯ วุฒิสภา เชิญหลายหน่วยงานถกหาต้นตอค่าเงินบาทแข็ง ธปท.ยันไม่ดันให้บาทแข็ง แต่ ก.ล.ต.รับมีช่องโหว่ เตรียมงัด Travel Rule สกัดเส้นเงินสแกมเมอร์ ภายในไตรมาส 1 “หมอเปรม” ลั่น ความเสียหายรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
วันที่ 22 ม.ค. 69 นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ซึ่งมี ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม โดยได้พิจารณาเรื่องสถานการณ์ค่าเงินบาทในภาวะปัจจุบันที่แข็งค่าจนกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัล เป็นเหตุให้ค่าเงินบาทแข็ง และเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์ ทุนเทาใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนหรือไม่ เพื่อเร่งหาทางป้องกันแก้ไข โดยมี ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) สมาคมค้าทองคำ และบริษัท บิทคับแคปปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด เข้าชี้แจง
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้ซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นในกระดานสินทรัพย์ดิจิตอล(Digital Asset-DA) ของไทยมาก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงในไทย กับตุรกี ขณะที่ตลาด DA อื่นๆของโลกไม่มีความผิดปกติแบบนี้คือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิตัลประเภท stable coin คือเหรียญ USDT ในปริมาณสัดส่วนถึง 55% ในการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม โดยสำนักงานกลต. กลายเป็นสถานการณ์ USDT Dominance ขณะที่ตลาด DA ทั่วโลกมักจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญ BITCOIN เกินครึ่งเป็นสถานการณ์ BITCOIN Dominance ซึ่งเป็นการซื้อขายปกติธุรกิจ
ทั้งนี้ ตนได้ซักถามแบบชวนสงสัยว่า กลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์ ทุนเทากำลังใช้ DA ของไทยเป็นแหล่งฟอกเงินหรือไม่ เดือนล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน USDT เกือบ 1,000 ล้านบาทต่อวัน เดือนละ 40,000 ล้านบาท ตกปีละ 4-5 แสนล้านบาทต่อปี เป็นความผิดปกติ เพราะตลาด DA ทั่วโลกมักมีการซื้อขาย BITCOIN ที่มีการแกว่งตัวผันผวนเพื่อการเก็งกำไร ส่วนตลาด DA ไทยกลับซื้อขาย Stable coin USDT ที่นิ่งๆ มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนชวนให้เก็งกำไร จึงต้องสงสัยว่า เพราะสแกมเมอร์ ทุนเทา ใช้ DA ไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน คล้ายกับทุนเทารัสเซียที่ใช้ DA ประเทศตุรกีเป็นแหล่งฟอกเงินหรือไม่ หากใช่ เพราะเหตุใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงปล่อยปละละเลย ไม่มีระเบียบกฏหมายให้การซื้อขายในตลาด DA ต้องรายงานเส้นเงินที่เรียกว่ากฏ Travel rule ตามกติกาสากล เพื่อตัดวงจรทุนเทา และปริมาณเงินมหาศาลขนาดนี้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้เป็นปัจจัยให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยใช่หรือไม่ หากใช่จะแก้ไขได้ตอนกี่โมง หรือที่ปล่อยปละละเลย เนื่องจากมีเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ DA บางราย ได้รับผลประโยชน์ค่าคอมมิสชั่นการซื้อขายปีละนับพันล้านบาทใช่หรือไม่
น.ส.พิมพ์พันธุ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.สายตลาดเงินชี้ แจงว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยน USDT ในตลาด DA ของไทยไม่มีผลต่อการแข็งค่าของค่าเงินบาท แม้ปริมาณต่อวันจะมากเกือบ 1,000 ล้านบาท ต่อปี 4 แสนล้านบาท แต่เป็นยอดซื้อขายแลกเปลี่ยน ไม่ใช่เงินไหลเข้าหรือออก และตลาด DA ไทยก็ซื้อขายด้วยสกุลเงินบาท เว้นแต่คนซื้อขายจะเห็นโอกาสราคาที่แตกต่างกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในกับต่างประเทศ จึงจะมีการทำกำไรจากความแตกต่าง หรือ การทำ arbitrage จึงจะมีผลให้เงินบาทแข็งค่า แต่เนื่องจากเป็นปริมาณน้อย จึงไม่ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็ง
ขณะที่ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานกลต. ชี้แจงเสริมว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาด DA ทางสำนักงานกลต.ไม่ตัดความเป็นไปได้ เรื่องกลุ่มมิจฉาชีพ ทุนเทา สแกมเมอร์ จะใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นสำนักงานฯ จึงจะชิงรีบออกประกาศให้สอดคล้องมาตรฐานสากล Travel Rule ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฟอกเงิน (AML) โดยคาดว่า จะสามารถบังคับใช้ภายในไตรมาส 1 ปีนี้
สำหรับ ในประเทศไทยหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องกฏ Travel Rule คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ก.ล.ต. จึงจะไม่รอให้กระบวนการแก้กฎหมายหลักของ ปปง. เสร็จสิ้น แต่จะออกประกาศตามกฏหมายพ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิตอล มาตรา30/5 เพื่อนำเกณฑ์ Travel Rule มาบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ก่อนเลย
อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของมาตรการนี้คือ การระบุตัวตนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องสามารถระบุและส่งต่อข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อมกับการทำธุรกรรมได้ การตรวจสอบย้อนกลับ เมื่อนำ Travel Rule มาใช้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ทันที หากมีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นช่องว่างในการตรวจสอบ
“คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในไตรมาส 1 ปีนี้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะนำ Travel Rule มาใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมได้หากมีข้อสงสัย และทาง ปปง. จะรับลูกไปดำเนินการในส่วนของกฎหมายต่อไป” รองเลขาธิการ กลต.กล่าว
นายนรธิป ธนสารศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยงของ บริษัท บิทคับ กรุ๊ปฯ ชี้แจงว่า การออกกฏ Travel rule ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ Bitkub เพราะในอุตสาหกรรมก็คงต้องปรับตัวรองรับทั้งหมด จึงไม่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ พร้อมยินดีปฏิบัติตาม แต่ก็อยากให้ข้อสังเกตว่า บรรดาทุนเทา สแกมเมอร์หากเขาจะทำผิด ก็คงหาทางหลบหลีกได้อยู่ดี แต่ก็ทำผิดยากลำบากขึ้น
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อรับฟังคำชี้แจงแล้วก็พึงพอใจ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนในกระดาน DA เป็นปัจจัยให้ค่าเงินบาทแข็ง แต่ก็ยอมรับว่าอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงินของสแกมเมอร์ ทุนเทา จึงต้องเร่งนำกฏ Travel rule มาใช้บังคับ เพื่อสกัดกั้นการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แต่อยากขอให้ กลต.เร่งดำเนินการบังคับใช้ให้ไวที่สุด โดยไม่ต้องรอไปถึงสิ้นไตรมาส 1 ในสิ้นเดือนมีนาคม ถ้าเพียงแค่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกลต. ก็ควรเร่งประกาศใช้ในตอนนี้ได้เลยทันที เพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์ และความเสียหายทางเศรษฐกิจของชาติ ไม่อาจรอได้ถึงสิ้นไตรมาส 1 เพราะนานอีกตั้ง 2 เดือนเศษ เพราะความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว