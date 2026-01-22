กกต.สั่งลบข้อความ-ภาพ-คลิปบนเสื่อออนไลน์ ด่า-เหน็บแนมเสียดสีพรรคการเมือง ชี้ ผิด กม.เลือกตั้ง-ป.อาญา

กกต.สั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงภาพ-ข้อความ และวิดีโอ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง - อาญา - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
วันนี้ ( 22 ม.ค.) คณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ของสำนักงาน กกต.เผยผลประชุมที่ได้มีการพิจารณากรณีที่มีบุคคลโพสต์ภาพและข้อความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 เรื่อง และโพสต์คลิปวิดีโอในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 เรื่อง โดยกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้ดำเนินการดังนี้ 1. แก้ไขภาพ เปลี่ยนแปลง ภาพ และข้อความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เรื่อง คือ ข้อความที่ฝ่าฝืน “สามานย์, เสี้ยนหนามของแผ่นดิน”
“ชิพหายโปรดเลือกพรรคส้ม” และ “ไอ้ชั่ว, พรรคส้มแม่งระยำตำบอน”
และให้ดำเนินการลบภาพและข้อความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เรื่อง คือ ข้อความที่ฝ่าฝืน “สร้างภาพทำให้คนเข้าใจผิดว่า อนุทิน คือ เลข 46” “เสี้ยนหนามของชาติ, ส้มสามานย์” “โหวตส้มได้อนุทิน รักอนุทินให้กาเบอร์ 46” “คนเหี้ย” “กากเดน” “ท่อนฆวย” “พรรคนี้เหี้ย” “มันปากหมาและทำตัวส้นตีน, คนโง่ ๆ” “#เลือกส้มได้เหี้ย, และภาพประกอบมีลักษณะลามก” “ไอพวกเหี้ย, ไอ่ควาย” รวมทั้งลบคลิปวิดีโอในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เรื่อง จากช่องทาง Facebook ชื่อบัญชี “แม่แนน น้องสมาร์ท”
ทั้งนี้ ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งตามที่คณะทำงานฯ เสนอ โดยสำนักงาน กกต.ได้แจ้งผู้โพสให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ และส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ จะได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและดำเนินคดีอาญา ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วย