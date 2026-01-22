กกต.แจงรายการงบเลือกตั้ง สส.-ออกเสียงประชามติ รวม 7,824 ล้านบาท

กกต.เผยแพร่งบประมาณในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ 7,824 ล้านบาท
วันนี้ ( 22 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติที่กำหนด วันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
กกต.ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าว จำนวน 7,824,040,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 6,174,315,500 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สส.การออกเสียงประชามติ และงบประมาณในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 1,649,724,600 บาท จำนวน 14 องค์กร