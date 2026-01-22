รทสช.ปล่อยคาราวานหาเสียงบุกเหนือ ชูนโยบายเกษตรครบวงจร–ศาลที่ดิน

“พีระพันธุ์-นราพัฒน์” ปล่อยคาราวาน รทสช.บุกเหนือ ชูนโยบายเกษตรครบวงจร–ศาลที่ดิน ย้ำ “ภาคเหนือต้องดีกว่านี้”
วันที่ 22 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “คาราวานรวมไทยสร้างชาติ ภาคเหนือต้องดีกว่านี้” เคลื่อนขบวนนำนโยบายเรือธงด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับฟังปัญหาและส่งต่อนโยบายสู่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีกลุ่มชาวนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมให้กำลังใจอย่างคึกคัก
นายพีระพันธุ์ระบุว่า คาราวานรวมไทยสร้างชาติ “ภาคเหนือต้องดีกว่านี้” เป็นความตั้งใจจริงของพรรครวมไทยสร้างชาติในการผลักดันนโยบาย “เกษตรทำเงิน” เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
“พรรครวมไทยสร้างชาติพูดจริงทำจริง ปัญหาที่ดินทำกินต้องจบที่ความยุติธรรม เราจะจัดตั้ง ศาลที่ดิน เป็นที่พึ่งให้เกษตรกรสู้คดีอย่างเป็นธรรม ไม่ต้องกลัวอิทธิพลหรือข้อพิพาททับซ้อนอีกต่อไป” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ ยังย้ำการแก้ปัญหาฐานเศรษฐกิจรากผ่านนโยบาย “ปุ๋ยรัฐ ราคาถูก” เพื่อตัดวงจรการโก่งราคา ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงนโยบาย “ข้าวตันละ 15,000 บาท” และการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและศักดิ์ศรี
ด้านนายนราพัฒน์ระบุว่า พรรคมีแผนยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่การเป็น “เบอร์ 1” ในตลาดโลก ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ โดยเน้นมาตรการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูก นโยบาย “น้ำมันเพื่อการเกษตร” ลดภาระค่าใช้จ่าย และการนำเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร มาเสริมการแปรรูป เพื่อให้เกษตรกร สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตร ขายได้ทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บรรยากาศการปล่อยขบวนคาราวานเป็นไปอย่างคึกคัก ตัวแทนชาวนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ กล่าวถึงนโยบายจัดการน้ำและลดต้นทุนการผลิต ว่าตอบโจทย์พื้นที่อย่างตรงจุด ขณะที่กลุ่มชนพื้นเมืองคาดหวังว่านโยบายด้านสิทธิที่ทำกินและการจัดตั้งศาลที่ดิน จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว