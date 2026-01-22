“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.

วันนี้( 22 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 7 พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่หาเสียงปราศรัยย่อย ในพื้นที่ บ้านตาดไฮ บ้านโคกม่วง บ้านโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อขอคะแนนเสียงให้ตนเองและพรรค โดยย้ำชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ภาคอีสานอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่าพื้นที่ชลประทาน ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 20,000 ไร่ พื้นที่นอกเขตชลประทานมีถึง 1.9 ล้านไร่ ครอบคลุมทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูและอำเภอใกล้เคียง ดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการบริหารจัดการน้ำในอนาคตให้ยั่งยืน ซึ่งนโยบายของพรรคกล้าธรรม จะเข้ามาจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมองภาพรวมและให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ
นอกจากนี้ นายไชยา ยังขอคะแนนเสียงประชาชน ในพื้นที่ ขอเป็น สส.อีกสมัย เพื่อขอโอกาสเป็นรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อนำปัญหาไปแก้ให้กับประชาชน
“ผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง ถ้าเป็นรัฐมนตรีไปสอบเอา จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่จะให้เป็นหรือไม่ให้เป็นคือประชาชนเปรียบเป็นเทวดา ซึ่งวันนี้มาขอเทวดาไปลงคะแนนวันที่8 ก.พ.นี้ ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2 ตัว ไปเลือกสส. และพรรคกล้าธรรม ซึ่งตนเองเคยเป็น สส. มาแล้วถึง 9 สมัย รู้ขั้นตอนในสภา เป็นนักมวยก็เป็นแชมป์มาแล้วหลายเวที วันนี้ไปซีเกมส์ได้เหรียญทองซีเกมส์แล้ว คือ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯเปรียบเหมือนซีเกมส์ เหลืออย่างเดียวคือไปคว้าเหรียญทอง โอลิมปิก คือรัฐมนตรีว่าการ จึงขอคะแนนประชาชนให้เลือกตนเองไปทำหน้าที่ สส.อีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน” นายไชยา กล่าว