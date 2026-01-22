xs
xsm
sm
md
lg

“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 22 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 7 พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่หาเสียงปราศรัยย่อย ในพื้นที่ บ้านตาดไฮ บ้านโคกม่วง บ้านโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อขอคะแนนเสียงให้ตนเองและพรรค โดยย้ำชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ภาคอีสานอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่าพื้นที่ชลประทาน ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 20,000 ไร่ พื้นที่นอกเขตชลประทานมีถึง 1.9 ล้านไร่ ครอบคลุมทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูและอำเภอใกล้เคียง ดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการบริหารจัดการน้ำในอนาคตให้ยั่งยืน ซึ่งนโยบายของพรรคกล้าธรรม จะเข้ามาจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมองภาพรวมและให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ

นอกจากนี้ นายไชยา ยังขอคะแนนเสียงประชาชน ในพื้นที่ ขอเป็น สส.อีกสมัย เพื่อขอโอกาสเป็นรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อนำปัญหาไปแก้ให้กับประชาชน

“ผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง ถ้าเป็นรัฐมนตรีไปสอบเอา จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่จะให้เป็นหรือไม่ให้เป็นคือประชาชนเปรียบเป็นเทวดา ซึ่งวันนี้มาขอเทวดาไปลงคะแนนวันที่8 ก.พ.นี้ ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2 ตัว ไปเลือกสส. และพรรคกล้าธรรม ซึ่งตนเองเคยเป็น สส. มาแล้วถึง 9 สมัย รู้ขั้นตอนในสภา เป็นนักมวยก็เป็นแชมป์มาแล้วหลายเวที วันนี้ไปซีเกมส์ได้เหรียญทองซีเกมส์แล้ว คือ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯเปรียบเหมือนซีเกมส์ เหลืออย่างเดียวคือไปคว้าเหรียญทอง โอลิมปิก คือรัฐมนตรีว่าการ จึงขอคะแนนประชาชนให้เลือกตนเองไปทำหน้าที่ สส.อีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน” นายไชยา กล่าว






“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.
“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.
“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.
“ไชยา”อ้อนขอคะแนนเสียง เป็น สส.อีกสมัย เปรียบชีวิตการเมืองต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเป็น รมต.ช่วยงาน ปชช.
กำลังโหลดความคิดเห็น