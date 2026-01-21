“โรม” ซัด “ชูวิทย์” ทำเพื่อประโยชน์ใครปล่อยข้อมูลเท็จทำลายส้ม ปัดดีลลับรองนายกฯ ฟันธงหนังเรื่องนี้มี ผกก.

“รังสิมันต์” ซัด “ชูวิทย์” อดคิดไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ของใคร ไม่เข้าใจคนปล่อยข้อมูลเท็จ ทำลาย ปชน.รอบด้าน ยืนยัน ไม่มีดีลลับต่อรองตำแหน่งรองนายกฯ ย้อนถาม “ชูวิทย์” ก็เคยให้ข้อมูลเรื่องจีนเทาเหมือนกัน ฟันธงหนังเรื่องนี้มีผู้กำกับแน่นอน
วันนี้ (21 ม.ค.) นายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง ได้ออกมาพูดถึงพรรคประชาชน ว่า ยังไม่ถึงเวลาพรรคประชาชนในการเลือกตั้งรอบนี้ ว่า นายชูวิทย์ ก็มีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ว่าต้องบอกว่าพรรคประชาชน (พรรรส้ม) ถึงเวลาตั้งแต่ปี 66 แล้ว คือ ถ้าไม่ถึงเวลาพี่น้องประชาชนก็จะไม่เลือกพรรคเรามากขนาดนั้น ส่วนตัวมองว่า นายชูวิทย์ อาจจะอยู่ในอารมณ์ของความผิดหวังการเมืองไทย เนื่องจากเห็นการเมืองที่มันวนอยู่ในอ่าง การเมืองแบบเดิมๆ การเมืองแบบใช้เงินในการซื้อเสียง การเมืองแบบทุจริต การเมืองแบบสีเทาที่อาจจะกัดกร่อนคุณชูวิทย์ แต่มันไม่ได้กัดกร่อนเรา มันไม่ได้ทำลายเจตจำนงของพรรคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และตนก็มั่นใจว่าเจตจำนง ความต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ ก็มีอยู่ในพี่น้องประชาชนที่เขามีความหวังในการทำให้ประเทศไทยดีขึ้น
“เวลาบอกว่าพรรคประชาชนไม่พร้อม ก็ชี้มาเลยพรรคประชาชนไม่พร้อมตรงไหน นโยบายเราพร้อม คนที่จะมาบริหารประเทศเรามีความพร้อม เราส่งผู้สมัคร ทั้งหน้าใหม่และหน้าเดิม แต่ทั้งหมดคือองค์ประกอบที่เราเบลนรวมกันแล้ว ซึ่งพรรคมั่นใจมากว่าเรามีความพร้อมมากกว่าทุกครั้ง ดังนั้นเวลาที่คุณชูวิทย์ออกมาสบประมาทพรรคประชาชน พรรคฟังและน้อมรับคำติติง แต่ก็ต้องบอกว่าภายใต้แนวทางที่คุณชูวิทย์กำลังทำอยู่ ก็ทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่า สิ่งที่คุณชูวิทย์กำลังทำอยู่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครหรือประโยชน์ของประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ของคุณชูวิทย์ หรือเป็นประโยชน์ของคนที่อยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์” นายรังสิมันต์ กล่าว
ส่วนมองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนายชูวิทย์หรือไม่ นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า จริงๆ ตนไม่ได้บอกว่านายชูวิทย์มีเบื้องหลัง ส่วนตัวคิดว่าประชาชนก็มีสิทธิ แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่พรรคประชาชนเดินหน้าต่อไปก็คือเราเดินหน้าประชาสัมพันธ์นโยบาย เราเดินหน้าในการทำความเข้าใจ
“สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ส่วนตัวมองว่า มันดูประหลาด การที่มันมีความพยายามในการทำลายพรรคประชาชนรอบด้านจากทุกทิศทาง ก็อดคิดไม่ได้ว่าอาจจะมีใครบางคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น ผมก็ยืนยันว่า แม้เราจะไม่เสียสมาธิ กับการหาเสียงกับการทำหน้าที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชน แต่เราก็ยืนยันว่า เราพร้อมที่จะตอบโต้คำเท็จการหลอกลวง ความพยายามใดๆ ในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในพรรค พรรคประชาชนพร้อมตอบโต้ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน” นายรังสิมันต์ กล่าว
ส่วนประเด็นที่นายชูวิทย์พูดพาดพิงถึง พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ. ตร.
ว่าส่งข้อมูลตั๋วช้างให้นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า พูดกันตรงๆ ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการให้ข้อมูล ตนคงไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วว่าใครให้ข้อมูลตนบ้าง ไม่งั้นอนาคตใครจะมาให้ข้อมูลกับตน ดังนั้น การที่นายชูวิทย์จะหยิบชื่ออะไรมา สำหรับตนไม่มีความหมาย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตนพอจะพูดได้เพราะมันเป็นข้อมูลเปิด อย่างเช่น กรณีของนายชูวิทย์เองก็คือคนที่ให้ข้อมูลกับตนในเรื่องจีนเทา
ส่วนกรณี พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ สิ่งที่พูดได้อย่างแน่นอนคือ เป็นคนมายื่นหนังสือในฐานะที่ตนเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงฯ ดังนั้น ตนก็ไม่เข้าใจ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สืบค้นได้ไม่ยาก การที่นายชูวิทย์จะพยายามปั้นแต่ง พยายามที่จะโยงทำไปเพื่ออะไร ตนขอยืนยันอีกครั้งว่า การทำงานของตนในการตรวจสอบคอร์รัปชัน การทำงานของตนในการที่จะทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ เราต้องได้ข้อมูลจากคนที่เป็นข้าราชการน้ำดีอยู่แล้ว และจากคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์
ดังนั้น การที่เราจะแสวงหาข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง ตนขอให้ดูจากสิ่งที่ตนทำแล้วกัน อย่ามาสร้างทฤษฎีสมคบคิดอะไรแบบนี้เลย ส่วนตัวก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่านายชูวิทย์จะสื่อสารเรื่องพวกนี้ไปทำไม เพราะว่าการสื่อสารเรื่องพวกนี้ ทำให้มองได้ว่าตกลงใครได้ประโยชน์จากความพยายามเหล่านี้
ขณะประเด็นที่นายชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตุเรื่องดีลแลกตำแหน่งรองนายกฯ นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า พรรคประกาศชัดเจนแล้วว่าใครเป็นรองนายกบ้าง ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหารองนายกอะไรเพิ่มเติม แล้วพรรคประชาชนไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่มีวัฒนธรรมการทำการเมืองแบบเอา สส.ไปแลกรัฐมนตรี พรรคไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบนั้น ดังนั้นตนคิดว่าพี่น้องประชาชนที่รับสารรับข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะต้องรับข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะว่าข้อมูลจำนวนมากที่ออกมาในช่วงนี้เป็นข้อมูลเท็จ
“เรื่องที่บอกว่ามีดีลกับบิ๊กโจ๊กไม่มีแน่นอน ซึ่งถ้าจะพูดให้ชัด ไม่มีดีลเอาบิ๊กโจ๊กมาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีแน่นอน ส่วนตัวเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กคงอยากเป็นตำรวจ” นายรังสิมันต์ กล่าว
เมื่อถามว่า ได้มีการโทรไปเคลียร์ใจกับนายชูวิทย์แล้วหรือไม่ นายรังสิมันต์ ระบุว่า ไม่ได้คุยโดยตรง แต่ก่อนหน้านี้หลายวันนายชูวิทย์ก็เคยแชตมาหาตน หลังจากที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคเรา แต่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเยอะ แล้วก็คงไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์ใจ ส่วนตัวคิดว่า ตนทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรค แล้วก็ทำหน้าที่ของในการที่จะชี้แจงในส่วนที่ตอบคำถามได้แล้วก็ชี้แจงตรงไปตรงมา แต่ส่วนตัวตนไม่รู้ว่านายชูวิทย์ มีเจตนาอะไร ซึ่งจากเดิมก็พยายามรับฟัง เพราะเราก็เชื่อว่าหวังดี แต่ว่าหลังๆ อาจจะมีแนวโน้มของการปล่อยข้อมูลเท็จ ก็เลยไม่รู้ว่าเจตนาของนายชูวิทย์เป็นอย่างไรกันแน่
เมื่อถามว่า การที่นายชูวิทย์บอกว่าออกมาพูดถึง พรรคประชาชนเพราะรักนั้น นายรังสิมันต์ มองว่า การออกมาบอกว่าเรามีดีลกับ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ไม่ใช่เพราะรัก การออกมาบอกว่าพรรคส้มยังไม่พร้อม ยังไม่ถึงเวลา อันนี้ไม่ใช่เพราะรัก ตนว่าเอาแบบนี้ดีกว่า ถ้าพรรคส้มไม่ได้เป็นรัฐบาล คำถามคือใครได้เป็นรัฐบาล ตนคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องพิจารณาด้วย ตนเชื่อว่ามันมีคนได้ประโยชน์จากความพยายามใน การทำลายพรรคประชาชนอยู่ มีผู้กำกับหนังเรื่องนี้แน่นอน