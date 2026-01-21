ชป. ลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ–กำจัดวัชพืชทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพส่งน้ำ หนุนเกษตรกรเพาะปลูกฤดูแล้ง

ชป. ระดมเครื่องจักรลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ–กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ เร่งระบายน้ำค้างทุ่ง หนุนเกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้มีน้ำใช้เพียงพอ ย้ำบริหารจัดการตามแผน บูรณาการทุกหน่วย ช่วยเหลือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง
กรมกรมชลประทาน เดินหน้าระดมเครื่องจักรและเครื่องมือกล เข้ากำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตามแผน
สำหรับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 25 เครื่อง ครอบคลุมหลายพื้นที่ในอำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 3 เครื่อง ในพื้นที่อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 4 เครื่อง ในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ด้านพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 6 จุด ในจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างทุ่งและลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร
ขณะเดียวกัน ยังมีภารกิจกำจัดวัชพืชและผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ บริเวณทุ่นดักผักตบชวา ปากคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า–อู่ทอง จังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 17 บริเวณคลองศรีพงัน–ปูยู จังหวัดนราธิวาส และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน บริเวณคลองส่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก
กรมชลประทาน ย้ำว่าจะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตามปกติ
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการน้ำ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา