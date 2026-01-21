โพลพระปกเกล้าชี้ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นนายกฯที่ใช่ เลือกตั้งเปิดกว้างกลุ่ม “ยังไม่เลือก” ตัวแปรชี้ขาด

สถาบันพระปกเกล้าเผยโพล ชี้ประชาชนกว่า 26% ยังไม่เห็น “นายกฯ ที่ใช่” โพลสะท้อนช่องว่างความเชื่อมั่นผู้นำการเมือง คนยังไม่ตัดสินใจสูงทุกเจเนอเรชัน ชี้สนามเลือกตั้งยังเปิดกว้าง กลุ่ม “ยังไม่เลือก” ตัวแปรชี้ขาดชัยชนะปี 2569
วันนี้( 21 ม.ค. 69 ) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานศูนย์ KPI Poll กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำการสำรวจประชาชนเรื่อง “เลือกตั้ง 69 ใครเหมาะสมเป็นนายกคนใหม่ในสายตาของประชาชน” จากการสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 05 Special ซึ่งสะท้อนภาพรวมความรู้สึกและความคาดหวังของประชาชนต่อผู้นำทางการเมือง ก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ระหว่างวันที่ 8–11 ม.ค. 2569 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง
โดยมีผลสำรวจที่น่าสนใจพบว่า ประชาชนกว่า 26.2% ระบุว่า ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รองลงมา ได้แก่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชน 18.8% นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย 16.9% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 10.9% นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ 10.2%
ผลดังกล่าวสะท้อนว่า ตัวเลข “ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม” ไม่ได้เป็นเพียงความลังเลของประชาชนเท่านั้น แต่สะท้อนถึงช่องว่างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับผู้นำทางการเมืองในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าสัดส่วนประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้นำอยู่ในระดับสูงทุกเจเนอเรชัน โดยกลุ่ม Gen Y (อายุ 28–43 ปี) มีสัดส่วนยังไม่ตัดสินใจสูงสุดถึง 29.5% รองลงมาคือ Gen X (44–59 ปี) 25.9% ขณะที่ Gen Z (18–27 ปี) และ Baby Boomer (60 ปีขึ้นไป) อยู่ที่ 24.5% เท่ากัน สะท้อนว่าความไม่แน่ใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนรุ่นใหม่ แต่กระจายอยู่ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานหลักของประเทศ
นอกจากนี้ ผลโพลยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในการเลือกผู้นำตามเจเนอเรชัน โดย Gen Z และ Gen Y ให้คะแนนสูงสุดแก่นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ขณะที่ Gen X และ Baby Boomer เลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล มากที่สุด สะท้อนมุมมองที่ต่างกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมองหาความเปลี่ยนแปลง ความจริงใจ และความโปร่งใส กับคนวัยทำงานและผู้สูงวัยที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความมั่นคง และศักยภาพในการบริหารประเทศ
บทสรุปของ KPI Poll ครั้งนี้ ระบุว่า การเลือกตั้งปี 2569 ยังเป็น “สนามเปิด” และชัยชนะจะไม่เกิดจากกระแสเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพรรคการเมืองและผู้นำในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสื่อสารกับกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้