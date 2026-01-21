"พีระพันธุ์" ซัดรัฐบาล “ทำได้แต่แรก แต่ไม่ทำ” ปล่อยรอเงินเยียวยาชายแดน ชี้กระทุ้งวงดีเบตบีบชงครม.

หัวหน้ารทสช. ซัดรัฐบาล “ทำได้แต่แรก แต่ไม่ทำ” ปล่อยชาวบ้านรอเงินเยียวยาชายแดน ชี้ผลกระทุ้งกลางเวทีดีเบต กดดันชงเข้า ครม.
วันที่ (21 มกราคม 2569) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมเสนอเรื่องการเยียวยาประชาชนตามแนวชายแดนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากที่มีกระแสกดดันในสังคมต่อเนื่องจากการดีเบตที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18 มกราคม 2569)
นายพีระพันธุ์ระบุว่า ในเวทีดีเบตดังกล่าว ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลได้ชี้แจงว่า เงินเยียวยาผู้ประสบเหตุชายแดนยังไม่สามารถดำเนินการในขณะนี้ เพราะติดขั้นตอนหลังการยุบสภา ซึ่งต้องรอ กกต. อนุมัติ เนื่องจากเป็นงบฉุกเฉินที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ แต่ตนได้โต้แย้งว่า รัฐบาลมีอำนาจดำเนินการได้ตั้งแต่ก่อนยุบสภา เพราะความเดือดร้อนของประชาชนเกิดขึ้นก่อนการยุบสภา แต่ทางตัวแทนรัฐบาลก็ยังยืนยันว่าทำไม่ได้
"นี่คือการยืนยันสิ่งที่ผมพูดในเวทีดีเบตว่า ‘ทำได้’ และสิ่งที่ทางตัวแทนรัฐบาลบอกบนเวทีว่า ‘ทำไม่ได้’ นั้น ไม่จริง" นายพีระพันธุ์กล่าว
นายพีระพันธุ์ระบุอีกว่า การที่รัฐบาลเพิ่งมานำเรื่องเข้า ครม. ในตอนนี้ เกิดจาก "แรงกดดันและเสียงวิจารณ์" มากกว่าความตั้งใจจริง เพราะรัฐบาลสามารถ "ทำได้ตั้งแต่แรก แต่ไม่ทำ" และปล่อยให้ล่าช้ามาจนทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม นายพีระพันธุ์ ได้แสดงความยินดีกับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนที่จะได้รับการเยียวยา พร้อมขอบคุณเวทีดีเบตที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและเรียกร้องสิทธิให้กับประชาชน จนนำไปสู่การพิจารณาของรัฐบาลในที่สุด