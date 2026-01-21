“ชัยชนะ” กร้าวฟ้องทุกเพจทุกคนโยงคดียา จับนามสกุลเดียวกันใส่ร้ายการเมือง ทำสังคมเข้าใจผิด

รองหน.ปชป. ลั่นฟ้องไม่ไว้หน้า เพจโยงคดียาใส่ร้ายการเมือง ย้ำบริสุทธิ์ 100% ซัดจับนามสกุลเดียวกันมาป้ายสี เป็นเกมสกปรก–ไม่สร้างสรรค์ ทำสังคมเข้าใจผิดประกาศเอาผิดทุกเพจ–ทุกคนที่แชร์ เดินหน้าดำเนินคดี พ.ร.บ.คอมพ์ ถึงที่สุด
วันนี้ (21ม.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.ร่อนพิบูลย์ กรณีมีเพจชื่อดังนำเสนอข่าวอ้างว่าจะมีการตรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคการเมืองสีฟ้า และเชื่อมโยงกับการจับกุมคดียาเสพติดที่มีผู้ต้องหานามสกุลเดียวกัน โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
นายชัยชนะ กล่าวว่า แม้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดจะใช้นามสกุล “เดชเดโช” เหมือนตนจริง แต่ยืนยันว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักสนิทสนมกันแต่อย่างใด ทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัย พร้อมอธิบายถึงที่มาของนามสกุลว่า เดิมครอบครัวใช้นามสกุลแซ่ด่านและแซ่ลิ้ม ก่อนที่บิดาจะขออนุญาต พ.ต.อ.ยอง เดชเดโช ใช้นามสกุล “เดชเดโช” จึงทำให้มีบุคคลใช้นามสกุลเดียวกันเป็นจำนวนมากในประเทศไทย
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำว่า การกระทำความผิดทางกฎหมายเป็นความผิดเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ความผิดของคนทั้งนามสกุล และการนำประเด็นการจับกุมคดียาเสพติดมาเชื่อมโยงกับตนเพื่อหวังผลดิสเครดิตทางการเมือง เป็นวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์และบิดเบือนข้อเท็จจริง
นายชัยชนะ ยังกล่าวว่า การเลือกตั้งควรแข่งขันกันด้วยนโยบาย ผลงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ พร้อมยืนยันว่า หากตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องยาเสพติด ตนยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรม และพร้อมแสดงความรับผิดชอบทันที โดยย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่สูงในเรื่องนี้
ทั้งนี้ นายชัยชนะ ระบุว่า จะดำเนินคดีกับทุกเพจและทุกบุคคลที่แชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ทำให้ตนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนและสังคมเข้าใจผิด โดยจะใช้สิทธิ์ในฐานะผู้บริสุทธิ์ แจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างถึงที่สุด.