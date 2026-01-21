’อนุทิน‘ บอกต่ำไป นิด้าโพลประเมิน ‘ภูมิใจไทย’ ได้ 150 สส. ลั่นสู้ทุกเขตไม่มีแบ่งพื้นที่ ขอให้เล่นตามกติกา

’อนุทิน‘ หัวเราะพร้อมบอก “ต่ำไป” หลังนิด้าโพล ประเมิน ‘ภูมิใจไทย’ ได้ สส.150 ที่นั่ง ลั่นสู้ทุกเขต ไม่มีแบ่งพื้นที่พรรคร่วมฯ หรือคู่แข่ง ขอเล่นตามกติกา แข่งขันด้วยความสามารถตัวเอง ชี้ไม่มีใครยอมได้
วันนี้ (21 ม.ค. 69) เวลา 11:36 น. ที่อ่างเก็บน้ำหนองสังขังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลสำรวจนิด้าโพล คาดการณ์ผลคะแนนการเลือกตั้ง 2569 โดยพรรคภูมิใจไทยมาอันดับ 1 จะได้ 150 ที่นั่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ว่า ต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมกับหัวเราะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องการ 500 ที่นั่งเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า “ใช่ไหมล่ะ” พร้อมกล่าวว่า เป้าหมายของทุกคนต้องการเท่าไหร่ ก็ต้องเกิน 150 แต่ผลสำรวจก็เอาไว้เป็นตัวชี้วัด และเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าเราได้ทำงานไปในระดับไหน ถ้าตรงกับสิ่งที่คิดก็ไม่ต้องสงสัย และเดินหน้าต่อได้ แต่หากไม่ตรงกับที่คิดก็ต้องมานั่งทบทวนแก้ไข
เมื่อถามว่า 150 ที่นั่งเพียงพอต่อการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ นาอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เอาไว้หลังผลเลือกตั้งออกมา เราไม่เคยประกาศว่าจะ 50-200 ที่นั่ง ซึ่งเราไม่ประกาศแต่เราใช้ความทุ่มเท และความจริงใจ ขอความมั่นใจจากประชาชน ซึ่งพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ และคืนนั้นเราจะทราบว่าเราอยู่ในบทบาทไหน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้กับคู่แข่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่า แบ่งพื้นที่แปลว่าอะไร ก่อนย้ำว่า เราสู้ทุกเขตอยู่แล้ว ทุกคนในพรรคภูมิใจไทยลงไปช่วยกันขอเสียงจากประชาชน
เมื่อถามว่า พรรครัฐบาลเดิม ได้มีการติดต่อขอแบ่งในบางพื้นที่หรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มี พร้อมถามกลับว่า เล่นกอล์ฟเป็นหรือไม่ ก่อนกล่าวว่า การแข่งขันต้องแข่งกันตามกติกา แข่งขันด้วยความสามารถของตนเอง ไม่มีใครมาขอได้ และไม่มีใครยอมใคร