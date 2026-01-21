หอการค้าไทยจัดเวทีดีเบต“ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ”ชูนโยบายพลิกประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์ใน-นอก ปท. ดันแช่แข็งหนี้ 3 ปี สู่ ศก.คุณภาพสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดเวทีดีเบตหัวข้อ “มุมมองและนโยบายพรรคต่อการพัฒนาประเทศ” โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์อย่างคึกคัก โดย ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ แกนนำพรรคโอกาสใหม่ ได้นำเสนอมุมมองการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ผ่าน 2 มุมมองหลัก คือ มองจากภายในและภายนอก โดยย้ำว่า “คน” คือทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องแก้ปัญหาให้คนก้าวทันโลก พรรคโอกาสใหม่จึงเสนอนโยบายส่งเสริมคนตัวเล็กก่อน ด้วยการแช่แข็งหนี้ 3 ปี หยุดดอกเบี้ย หยุดยึดทรัพย์ หยุดฟ้องร้อง พร้อมจัดตั้ง ศูนย์บริหารหนี้ ให้ประชาชนใช้หนี้ตามกำลังและกลับมายืนได้อีกครั้ง ขณะเดียวกันเสนอให้ยกระดับทั้งการผลิต การส่งออก และภาคบริการ ผ่านการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยเป็นธรรม กฎเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อ SMEs รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี
ดร.อนุสรี ยังกล่าวถึงนโยบายสำหรับกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วย สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ฟรี ใช้โดรนเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ และข้าว ควบคู่กับการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรตัวจริง พร้อมกันนี้ พรรคโอกาสใหม่ยังเสนอแนวคิด กระจายความเจริญจากเมืองหลวงสู่ภูมิภาค ภายใต้นโยบาย “1 จังหวัด 1 บริษัทมหาชน” เพื่อสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในทุกพื้นที่
สำหรับมุมมองภายนอก ดร.อนุสรี กล่าวว่าประเทศไทยต้องปรับแนวคิดจากการผลิตและส่งออกสินค้าราคาถูก สู่การส่งออก สินค้าคุณภาพสูง มีแบรนด์ ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เป็น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะที่ ด้านการท่องเที่ยว ต้องมุ่งการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เลิกพึ่งพาทัวร์ศูนย์เหรียญ ผลักดันไทยสู่การเป็น Hub of Wellness ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬาภูมิภาค สนามกีฬาระดับโลก และเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ต้องใช้ ทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ให้สอดรับกับโลกหลายขั้ว ครอบคลุมกลุ่มสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ OECD กลุ่มจีน รัสเซีย และ BRICS กลุ่มตลาดใหม่ (New Rising Countries) เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และละตินอเมริกา
ในประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน ดร.อนุสรี ย้ำหลักการสำคัญว่า รัฐต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ผูกขาดอำนาจไว้กับคนเพียงไม่กี่กลุ่ม พรรคโอกาสใหม่เสนอการยกเครื่องระบบราชการ เปิดข้อมูลภาครัฐแบบ Data for All Activities ให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกระดับ ผ่านเครื่องมือสำคัญคือ ปิดช่องว่างกฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ใช้ AI และระบบดิจิทัล ติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์
“ประชาชน คือ ป.ป.ช. และความโปร่งใสคือยาฆ่าโกงที่ดีที่สุด” ดร.อนุสรี กล่าวและเสนอให้ใช้ บัตรดิจิทัลไลฟ์การ์ด เพื่อให้รัฐโอนเงินตรงถึงประชาชน ลดการรั่วไหล และกระจายอำนาจให้ตรวจสอบได้มากขึ้น
ช่วงท้าย ดร.อนุสรี กล่าวสรุปว่า พรรคโอกาสใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากที่สุด ตั้งแต่ความเท่าเทียมตั้งแต่ปฏิสนธิ ดูแลทารกให้แข็งแรงทั้งร่างกายและสมอง เด็กพิเศษต้องมีห้องเรียนพิเศษทั่วถึง เรียนฟรีถึงปริญญาตรี พัฒนาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมอาชีวศึกษาแผน National Reskilling Plan พัฒนาทักษะแรงงานตลอดชีวิต ด้านสาธารณสุข ต้อง ไม่รอเตียง ไม่รอคิว รักษาได้ทุกที่ ทุกโรค บริหารด้วย AI มีหมอประจำตัวผ่าน Telemedicine ผู้สูงวัยต้องมีพลังและงานทำ ขณะที่ผู้พิการต้องเป็นพลังของสังคม โดยพรรคเสนอปรับสัดส่วนการจ้างงานจาก 100:1 เป็น 50:1 เพื่อสร้างโอกาสและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง
“พัฒนาอะไรไม่เท่าพัฒนาคน” ดร.อนุสรี กล่าว พร้อมย้ำว่า นี่คือหัวใจของนโยบายพรรคโอกาสใหม่ในการพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน