สสปน. ยกระดับบทบาทศูนย์รับรองมาตรฐานไมซ์ สู่ Scheme Owner เสริมทัพบุคลากรไมซ์ไทยด้วยมาตรฐาน รองรับตลาดไมซ์นานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. วางเป้าหมายพลิกโฉมการดำเนินงานของ “ศูนย์รับรองมาตรฐานไมซ์” จากหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคล (Certification Body: CB) ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สู่การเป็น “เจ้าของรูปแบบการรับรอง (Scheme Owner: SO)” อย่างเต็มรูปแบบ หลังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012 ในปี 2567
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า การยกระดับบทบาทดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบการรับรองบุคลากรไมซ์ของไทย ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับอาเซียน และต่อยอดสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ โดย สสปน. จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การรับรอง สมรรถนะ ทักษะ และความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและยกระดับความน่าเชื่อถือของบุคลากรไมซ์ไทยในตลาดโลก โดยในระยะแรก ประเทศไทยจะเป็นผู้นำการดำเนินงานดังกล่าว โดยเริ่มต้นในกลุ่มอาชีพ นักจัดการด้านการจัดงานอีเวนต์ (Event Professionals) เป็นกลุ่มนำร่อง
ขณะเดียวกัน สสปน. ยังเตรียมยกระดับ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS: Thailand MICE Venue Standards) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรไมซ์ต่างประเทศ เพื่อผลักดันการยอมรับผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานของไทยในระดับนานาชาติ
ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ อาทิ การเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลการจัดงานล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับระบบการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน ในระยะยาว