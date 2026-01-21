“ชาดา” ชู "อนุทิน" ไร้ผลประโยชน์ทัวซ้อน เลือกภูมิใจไทยได้มือโปรทำงาน มั่นใจฝากผีฝากไข้ได้

“ชาดา” เปิดใจชวนเลือกภูมิใจไทย มั่นใจฝากผีฝากไข้ได้จริง ชู "อนุทิน" ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกเบอร์ 37 ได้มือโปรทำงาน
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีทำไมต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยว่า เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีปัญหาเหมือนพรรคบางสี อยากขอให้ประชาชนเปิดใจและทำใจให้เป็นกลาง นำนายอนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบ แล้วพิจารณาผลงานที่ประจักษ์ในปัจจุบัน โดยให้ประชาชนพิจารณาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของบางพรรคว่า มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับกัมพูชาหรือไม่ และให้ดูให้ดีว่า พรรคใดทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการสูญเสีย ซึ่งสะท้อนว่าใครคือผู้ที่รักแผ่นดินนี้อย่างแท้จริง
นายชาดา กล่าวว่า หากประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทย เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เบอร์ 37 จะได้ทีมรัฐมนตรีที่มีความชัดเจน อย่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
“ถามว่าทำไมนายชาดา มี สส. อุทัยธานี เพียง 2 คน ถึงได้เป็นรัฐมนตรี นั่นคือความใจกว้างของพรรคที่มองคนรอบด้าน ไม่ได้มองเฉพาะคะแนนเสียง แต่มองคนทำงานจริง พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัส และทำมากกว่าที่บอกไว้อีก อยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขเหมือนครอบครัวเดียวกัน ฝากผีฝากไข้ให้กับประเทศนี้ได้ต้องภูมิใจไทยเบอร์ 37 เท่านั้น คนอื่นฝากผีฝากไข้ไม่ได้ ทำกันมาหลายปีไม่เห็นผล แต่นายอนุทินเข้ามาไม่กี่เดือนกลับทำได้ นายอนุทินไม่ได้เก่งวิเศษวิโสมาจากไหน แต่รู้จักใช้คนเก่งมาทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่ทำให้ตัวเอง แล้วแบบนี้จะไม่เลือกภูมิใจไทยได้อย่างไร” นายชาดา กล่าว