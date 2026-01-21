“วิสาขา“ ชื่นชม ‘พงษ์พล’ จิตใจอ่อนโยน มุ่งทำงานเพื่อประชาชนดุสิต–บางซื่อ - เผย เห็นมาตั้งแต่เด็ก เชื่อมั่นว่าทำได้

วันนี้(21 ม.ค.)นางวิสาขา หงสนันท์ บุคคลที่เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคม ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พล เตมีย์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เขต 7 โดยระบุว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรู้จักนายพงษ์พล มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เห็นพัฒนาการและความตั้งใจมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นคนจิตใจดี นอบน้อมถ่อมตน และมีความจริงใจต่อผู้อื่น จึงรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเขาก้าวเข้ามาทำงานทางการเมือง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
นางวิสาขา กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์ที่นายพงษ์พล เคยเล่าให้ฟังถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยเฉพาะกรณีที่ได้พบกับหญิงชราที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง จนเกิดความสะเทือนใจและร้องไห้ไปพร้อมกัน เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจของนายพงษ์พล อย่างแท้จริง ซึ่งหญิงชรารายนั้นยังได้ฝากความหวังให้นายพงษ์พล ช่วยผลักดันสิ่งที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะในประเด็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
“เด็กหลายคนมีศักยภาพ มีอนาคตที่สดใส แต่กลับไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ หากมีคนเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง ประเทศไทยในอนาคตก็จะพัฒนาอย่างแท้จริง” นางวิสาขา กล่าว พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่านายพงษ์พล จะสามารถทำตามที่ได้รับปากไว้ และกลับไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายพงษ์พล กล่าวถึงความตั้งใจในการทำงานว่า ตนขอฝากตัวกับพี่น้องประชาชนในเขตดุสิตและบางซื่อ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
“ผมขอรับปากว่าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ใกล้ชิด และจริงใจ รับฟังทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน และจะผลักดันทุกเรื่องที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนดุสิตและบางซื่อให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายพงษ์พล กล่าว
นายพงษ์พล ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเลือก “เกม–พงษ์พล” ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลขพรรค 27 เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในสภา และทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง