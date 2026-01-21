“จิราภรณ์” ชี้ ราชบุรีแดดเยอะ ลดค่าไฟ ขายคืนได้ เลือก 'พรรคประชาชน' ไปปฏิรูปพลังงาน

วันนี้(21 ม.ค.)น.ส.จิราภรณ์ จิตร์มั่น ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 5 อำเภอดำเนินสะดวก, บางแพ และอำเภอโพธาราม เฉพาะ ตำบลบ้านสิงห์, บ้านฆ้อง และดอนทราย หมายเลข 6 พรรคประชาชน กล่าวว่า ค่าไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในภาระค่าครองชีพที่ประชาชนต้องแบกรับมากกว่าที่ควรเป็น สืบเนื่องมาจากการผูกขาดให้กลุ่มทุนพลังงานซึ่งมัดไว้ด้วยสัญญาสัมปทานระยะยาว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำได้ยากมาก แต่สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองให้ประชาชนได้ด้วยการปฏิรูปพลังงานโดยการเปิดตลาดขายไฟเสรี
นโยบายของพรรคประชาชนจะสนับสนุนให้การติดตั้งโซลาร์เซลเป็นเรื่องง่ายและขายส่วนเกินคืนรัฐได้ รวมถึงการการปรับรูปแบบสัญญาใหม่ ให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำ ราคาถูก และสะอาด เพื่อให้ผู้ใช้ไฟจะมีทางเลือกมากขึ้นจากการมีผู้จำหน่ายรายย่อย หรือภาคอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเลือกใช้พลังงานสะอาดเพราะมีมาตรการเสริมเพื่อลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
"ประเทศไทย รวมถึงราชบุรีแดดมันร้อน ทำไมจึงไม่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นศักยภาพ ด้วยมาตรการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโซลาร์เซลให้ง่ายขึ้น ยิ่งหากมีการลงทุนในระดับอุตสาหกรรมอย่างมียุทธศาสตร์ ต้นทุนจะยิ่งถูกแต่เทคโนโลยีพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาไม่จูงใจเพราะไม่มีรัฐบาลไหนเอาจริง ทำให้ประชาชนขายไฟคืนรัฐไม่ได้ ถ้าปลดล็อกตรงนี้นอกจากลดค่าไฟได้แล้วยังเพิ่มรายได้ระดับครัวเรือนอีกด้วย"
น.ส.จิราภรณ์ กล่าวอีกว่า ไฟฟ้าแพงทำให้ท้องถิ่นและประเทศไทยแข่งขันไม่ได้ไม่มีใครอยากมาลงทุนด้วยต้นทุนแฝงที่สูง ที่ผ่านมาถูกเอาประโยชน์นี้ไปไว้ในมือนายทุนพลังงาน ถ้าปลดล็อกจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจรายย่อยและระดับอุตสาหกรรม
"พรรคประชาชนมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับคนทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยได้ประโยชน์จากการเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดไฟฟ้าเสรี มีความเป็นธรรมในการแข่งขันเกิดขึ้น ไม่ถูกขูดรีดจนผลกำไรกลายเป็นค่าไฟหมด
"ในภาพใหญ่ เราจะลงทุนในอุตสาหกรรมสมาร์ทกริดแสนล้านและจะไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยี แต่จะปั้นให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ มีการจ้าง 'งานสีเขียว' ในประเทศผ่าน 7 อุปกรณ์ ได้แก่ สมาร์ทมิเตอร์ สมาร์ทอินเวอร์เตอร์ สมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้าดิจิทัล สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเปลี่ยนภาคพลังงานที่เคยเป็นของกลุ่มทุนให้เป็นของประชาชนทุกคน ประเทศไทยเปลี่ยน คนราชบุรีมีรายได้เพิ่มด้วยการปฏิรูปพลังงาน"