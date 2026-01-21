“ทวี” ชูนโยบาย "ประชาชาติ" 100 วันแรก ลดราคาน้ำมันเหลือไม่เกิน 20 บาท/ลิตร เร่งปราบยา–ฟอกเงิน-แก้หนี้

“ทวี” ลั่นนโยบายพรรคประชาชาติ 100 วันแรก ลดราคาน้ำมันไม่เกินลิตรละ 20 บาท เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดทั้งระบบเร่งปราบผู้ค้ายา–ฟอกเงิน ดึงผู้เสพเข้าสู่การบำบัด แก้หนี้ครัวเรือน–กยศ. ฟื้นชีวิตประชาชนซัดปลดล็อกกัญชาเสรีเป็นมหันตภัยประเทศ ย้ำต้องนำกลับเป็นยาเสพติด ใช้ได้เฉพาะการแพทย์
วันนี้( 21 ม.ค. 69) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนหากพรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาล โดยยืนยันว่า พรรคมีนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในช่วง 100 วันแรก จะเร่งดำเนินการหลายมาตรการสำคัญ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า นโยบายเร่งด่วนคือการตั้งยุทธการกวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ดำเนินคดีฟอกเงินอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการนำผู้เสพและผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. และหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะหนี้บุคคลตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 50 ล้านบาท ผ่านโครงการฟื้นฟูหนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเน้นการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน แต่ให้ความสำคัญกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนเป็นหลัก พร้อมเสนอแผน ลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซิน เหลือลิตรละไม่เกิน 20 บาท โดยอิงราคาตลาดสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ราวลิตรละ 15 บาท และเห็นว่าสามารถลดภาษีสรรพสามิตได้ทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่รุนแรงและกัดกินประเทศมากที่สุดคือ ยาเสพติด พร้อมวิจารณ์การปลดล็อกกัญชาเสรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าเป็น มหันตภัยต่อสังคมไทย โดยอ้างข้อมูลจากการประชุมแพทย์ด้านจิตเวชที่มีความเห็นตรงกันว่า จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการประสาทหลอนเพิ่มขึ้นถึง 6.5 เท่า หลังการปลดล็อกกัญชาเสรี
“พรรคไม่อาจยอมรับแนวคิดผู้นำที่นำยาเสพติดมาให้ประชาชน เราเคยเสนอร่างกฎหมายให้นำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้ แต่กระบวนการต้องชะงักลงเนื่องจากการยุบสภาถ้าผู้นำเอายาเสพติดมาให้กับประชาชน สันติภาพมันเกิดขึ้นไม่ได้ พรรคประชาชาติจึงยืนยันนโยบายชัดเจนว่า กัญชาต้องกลับมาเป็นยาเสพติด ใช้ได้เฉพาะการแพทย์เท่านั้น” พ.ต.อ.ทวี กล่าวย้ำ