"อนุทิน" บินนครพนมวันนี้ หาเสียงแบบอร์แกนิก อานจแวะลงศรีสะเกษร่วมงานกีฬา อปท.

"อนุทิน" เดินสายหาเสียงแบบออร์แกนิก บินลงพื้นที่พบประชาชน "นครพนม" หึ่งอาจแว็บลงพื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมงานกีฬา อปท. "ศรีเกษเกมส์" ช่วงค่ำ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯฯ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 21 มกราคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยช่วงเช้าเวลา 9.00 น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทาง ถึงสนามบินสกลนคร จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยังตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก เพื่อพบปะประชาชน โดยในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. จะพบประชาชนที่อำเภอนาหว้า จากนั้นเวลา 14.00 น. จะไปพบปะประชาชนที่อำเภอศรีสงคราม และเวลา 16.00 น จะเดินทางไป พบปะประชาชน ที่อำเภอบ้านแพง จากนั้นในช่วงเย็นเวลา 18.00 นในอนุทิน จะ พบปะประชาชน ที่อำเภอเมือง นครพนม และเดินทางกลับกรุงเทพฯในเวลา 20.00 น
มีรายงานว่า วันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. นายอนุทิน จะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปีงบประมาณ 2569 "ศรีเกษเกมส์" ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง
อย่างไรก็ตาม ด้วยเวลาที่ซ้อนกันที่จังหวัดนครพนมและ จังหวัดศรีสะเกษ จึงต้อง รอดูว่านายอนุทิน จะตัดสินใจไป ร่วมงานกีฬาดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งกำหนดการของนายอนุทิน เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากนายอนุทิน ยึดการหาเสียงแบบออแกนิค ต้องการ พบประชาชนแบบธรรมชาติ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อน ความต้องการของประชาชน ในขณะลงพื้นที่หาเสียง แต่ละ พื้นที่ ขณะเดียวกันงานในภารกิจ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเช่นกัน