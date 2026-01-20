เปิดโปงทุนปีศาจ!! “พีระพันธุ์” แฉเบื้องลึกพลังงานไทย เดินหน้ากำจัดผูกขาดทั้งระบบ คืนความเป็นธรรมให้คนไทย

“พีระพันธุ์” เปิดโปงทุนปีศาจ แฉโครงสร้างพลังงานไทยถูกผูกขาดทั้งระบบ ชี้ค่าไฟ–น้ำมัน–ก๊าซ แพงไม่จำเป็น ปชช.ถูกหลอกมาทั้งชีวิต กำไรไหลเข้ากลุ่มทุนผูกขาด ย้ำเดินหน้าทลายอำนาจทุนใหญ่ ปฏิรูปพลังงาน คืนความเป็นธรรมให้คนไทย
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยเบื้องลึกของ ‘ทุนปีศาจ’ ที่กำลังครอบงำประเทศไทยว่า การผูกขาดของ “ทุนปีศาจ” ร้ายกาจกว่าการผูกขาดทั่วไป เพราะเป็นการควบคุมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการ ระบบยุติธรรม ระบบธุรกิจ และยังคุมนายทุนผูกขาดอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้อำนาจของคนเดียว กลุ่มเดียว
นายพีระพันธุ์กล่าวอีกว่าทุกวันนี้คนไทยต้องตกอยู่ในภาวะจำยอม โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพและราคาพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำมัน หรือ แก๊สหุงต้ม ซึ่งจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่าย เพราะประชาชนไม่รู้ความจริง
“ผมก็เคยอยู่แบบนี้เหมือนกัน แต่พอมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานถึงได้รู้ว่า ถูกหลอกมาทั้งชีวิต ราคาน้ำมันในประเทศจริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องอิงกับราคาตลาดสิงคโปร์ และไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาตามตลาดโลกทันที เพราะมีการซื้อน้ำมันมาล่วงหน้า 3 เดือนแล้ว “
นอกจากนี้ คนไทยกำลังโดนปล้นค่าไฟฟ้า เพราะคนที่ผูกขาดไฟฟ้าก็ผูกขาดก๊าซด้วย และคนที่ผูกขาดก๊าซก็ไปผูกขาดธุรกิจอย่างอื่นอีก ส่วนคนที่ต้องกำกับดูแล ลึก ๆ แล้วก็เป็นคนของกลุ่มทุนทั้งนั้น กำไรจึงเข้ากระเป๋า “ทุนปีศาจ” ทั้งหมด โดยมีคนไทยทั้งประเทศเป็นผู้ต้องแบกรับภาระ
“สังคมจะมีความถูกต้องชอบธรรมได้อย่างไร ค่าครองชีพประชาชนจะถูกได้อย่างไร เมื่อต้นทุนพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ส่วนคนควบคุมก็ไม่ทำหน้าที่ คนกำกับก็ไม่ทำหน้าที่ สิ่งที่เราต้องสู้ต่อไปก็คือกำจัดการผูกขาดครอบงำของปีศาจกลุ่มนี้” นายพีระพันธุ์กล่าว