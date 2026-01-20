กมธ.พัฒนาสังคมฯวุฒิสภาผนึกกำลัง 2 องค์กรทบทวนกม.หลังบังคับใช้ หนุนออกแบบตอบโจทย์ปชช.

กมธ.พัฒนาสังคมฯวุฒิสภาจับมือสถาบันพระปกเกล้า -มูลนิธิเวสต์มินสเตอร์ฯ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งยกระดับการทำงานรัฐสภา พัฒนากฎหมายบนฐานข้อมูลจริง คำนึงถึงกลุ่มเปราะบางและความหลากหลายทางสังคม
วันนี้(20ม.ค.) นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่19 ม.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภาได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย ประจำประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการฯภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกระบวนการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังการบังคับใช้ ให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมาธิการในรัฐสภา และสนับสนุนการพัฒนากฎหมายบนฐานขององค์ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อประชาชน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นางสาวเกศชฎา พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย ประจำประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสามหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ความร่วมมือภายใต้ MOU ฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมาธิการและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของรัฐสภา โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางและความหลากหลายทางสังคม นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบนิติบัญญัติของไทยให้สามารถเรียนรู้จากผลลัพธ์ของกฎหมาย และนำบทเรียนไปใช้พัฒนานโยบายและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสังคมไทยโดยรวมต่อไป