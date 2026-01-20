“วัชระ” วอนตร.สุราษฏร์เห็นใจวัยโจ๋ขับจยย.ผิดกฏ ให้ตักตือนก่อนปรับถึง 2 พัน แก้ครหาเมือง 100 ด่าน

ผู้สมัครสส.ปชป. วอน “ตร.จราจรสุราษฎร์“ เห็นใจ “วัยโจ๋” ขับจยย.ผิดกฏขอให้ตักตือนก่อนปรับ หลังเจอให้จ่ายถึง 2 พัน พร้อมมุ่งแก้ปัญหาตำรวจหลังถูกขนานนามว่าเมือง 100 ด่าน
สืบเนื่องเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่ (19 มกราคม 2569) นาย วัชระ เพชรทอง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 1 หมายเลข 4 ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากนายสหรัฐ วิชัยดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรณีรถจักรยานยนต์ของตนถูกตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีจับในข้อหา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและได้รับแจ้งว่าจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท
ซึ่งเมื่อได้รับโทรศัพท์และขอความช่วยเหลือ นายวัชระได้ประสานงานกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีตำรวจ ให้ทำการช่วยเหลือเพื่อขอลดค่าปรับต่อไป เนื่องจากเห็นว่านักเรียนคงจะไม่มีเงินมากเพียงพอที่จะจ่ายค่าปรับถึง 2,000 บาท ผลปรากฏว่าในช่วงเช้านักเรียนคนดังกล่าวได้ไปเสียค่าปรับเพียง 500 บาท
อย่างไรก็ตามนายวัชระ เห็นว่าการเสียค่าปรับถึง 2,000 บาทนั้นมีราคาที่แพงเกินไปเกินกว่าที่นักเรียนจะมีจ่ายได้ และขอวิงวอนไปยังพลตำรวจตรีสุวัฒน์ สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพลตำรวจตรีศรัณยู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งเป็นรุ่นน้องศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีว่า ช่วยสั่งการให้ตำรวจจราจรเห็นใจนักเรียนวัยโจ๋เลิกทำการจับกุมรถจักรยานยนต์ขอเพียงให้มีการอบรมตักเตือนก่อนจะมีการจับในครั้งต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย 7 มุ่งของนายวัชระ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการมุ่งแก้ไขปัญหาการปฏิรูปตำรวจและปัญหาจราจรกับเด็กวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองมาโดยตลอด จนถูกขนานนามว่าสุราษฎร์ธานีเมือง 100 ด่าน