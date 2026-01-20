ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ชี้ “คนไทยต้องไม่ตายฟรี” ความเงียบคือความผิดร่วม ย้ำหากเป็น "นายกรัฐมนตรี" จะหยุดความตายที่เกิดจากโครงการต่างๆทันที

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2568 "ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้เครนถล่มที่ถนนพระราม 2 ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำๆ ในเวลาไล่เลี่ยกัน พร้อมย้ำว่า ต้องไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยอย่างเครนถล่มรายวันอีก และ “คนไทยต้องไม่ตายฟรี”
"ทุกครั้งที่เกิดเหตุ เรามักเห็นข่าว แต่ไม่เคยเห็นความรับผิดชอบ ไม่มีใครถูกพักงาน ไม่มีใครถูกสอบสวนอย่างจริงจัง ไม่มีใครออกมาขอโทษประชาชน ถ้าผู้มีอำนาจยังเงียบ และ สังคมชินชา โศกนาฏกรรมแบบนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติของประเทศไทย" ดร.เอ้ สุชัชวีร์กล่าว
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" เน้นย้ำขออาสาเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะลงมาดูแลความปลอดภัยของประชาชน หยุดความตายที่เกิดจากความประมาณเลินเล่อ และ ที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ชี้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มาจาก "ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น" ที่สั่งสมรากลึกมานาน และ ขาด “องค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัย”
พร้อมย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดจากการ “ติดกระดุมผิด” ตั้งแต่ต้น อาทิ ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีขาดความรู้ความสามารถ การเลือกคนไม่มีคุณภาพ ที่มาจากบ้านใหญ่ และม าจากนายทุนพรรคการเมือง สุดท้ายเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การถอนทุนคืน จนทำให้เกิดความสูญเสียซ้ำ ๆ สุดท้ายก็คือ “ทำให้คนไทยตายฟรี”
“ผมพยามจะไล่เรียงให้เห็นว่า กระดุมเม็ดแรกก็ผิด ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีใน ครม. นั้นไม่ได้ใช้คนดี คนมืออาชีพแต่มาจากบ้านใหญ่นายทุนพรรคคนที่ซื้อ สส. เข้ามามากที่สุด ซึ่งก็เกิดการคอร์รัปชั่น แล้วเงินที่มาใช้ในการทำงานในโครงการต่างๆ ก็เหลือน้อยลง ทำให้ใช้ของไม่มีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทำให้ยุบ ทำให้พัง และถล่มใส่คนไทยตาย นั่นคือเส้นทางหนึ่ง
อีกเส้นทางหนึ่ง คือ สุดท้ายแล้วคนกระทำความผิดก็ไม่ติดคุก เช่น ตึก สตง. วันนี้คนผิดก็กำลังจะลอยนวล ดังนั้นคนที่ทำเขารู้ทั้งรู้อยู่ว่ายังไงเขาก็รอด ดังนั้นเขาก็ไม่กลัว เขาก็ลดต้นทุนเพราะทำไปแล้ว สุดท้ายไม่มีกฎหมายไปเอาผิด ไม่มีเจ้าภาพคนกลางมาเอาผิดเขาเวลาเกิดถล่ม ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในไทยและทำให้เป็นเรื่องแปลกมาก เช่น เวลาถล่มงานของรถไฟให้รถไฟไปหาสาเหตุ ที่ พระราม 2 ถล่มให้กรมทางหลวงไปหาสาเหตุ อีกชาตินึงก็ไม่รู้หรอกครับ เพราะมันลูบหน้าปะจมูก ดังนั้นสาเหตุมาจากสองทาง การตั้งต้นมีรัฐมนตรีที่ไม่ใช่มืออาชีพมาจากบ้านใหญ่ลงมาคอร์รัปชั่น อีกทางนึงก็คือคนไม่กลัวการกระทำผิด ไม่กลัวว่าประมาทแล้วจะต้องรับโทษ สองสาเหตุนี้ก็มาบรรจบกันทำให้ประเทศไทยคนตายกันง่ายแบบนี้ ตายฟรีกันแบบนี้” ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม "ดร.เอ้ สุชัชวีร" ย้ำว่าเราต้องการทุกคะแนนเสียงจริง ๆ และ "พรรคไทยก้าวใหม่" เป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ อาสาเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ
"หากประชาชนอยากจะใช้ผม ก็ต้องเลือกผม และ สส.พรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 ซึ่งทางพรรคได้ส่ง สส.ทั่วทุกภาค ขอให้เลือกพรรคไทยก้าวใหม่ให้มากพอ เพื่อให้มีกำลังมากพอที่จะไปสร้างประเทศให้ดีกว่านี้ให้ได้