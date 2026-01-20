กกต.ย้ำไม่ห้ามทำโพลเลือกตั้งทั้งออนไซต์ ออนไลน์ แต่ห้ามเผยแพร่ช่วง 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ดักโพลที่ไม่ถูกหลักวิชาการ-ทุจริตทำไม่ได้
วันนี้ (20 ม.ค.) ร้อยตำรวจเอกชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีหน่วยงานต่างๆ ทำสำรวจความคิดประชาชน หรือการทำโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่า เรื่องของการทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบออนไซต์นั้น สามารถทำได้ตลอด ไม่ได้มีข้อห้าม แต่ที่กกต.ห้ามคือ ห้ามมีการนำมาเผยแพร่ในช่วง 7 วัน ก่อนมีการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม โพลที่ทำโดยไม่ถูกหลักวิชาการ โพลที่มีการทุจริตนั้นจะทำไม่ได้เลยเด็ดขาด