กกต.กทม.ปัดมีร้องซื้อเสียง 7,500 ยังไร้พรรคส่งผู้สังเกตุการณ์ นับคะแนนท้วง-ถ่ายได้แต่ไม่รบกวนกปน.

กกต.กทม.ยันไม่มีซื้อเสียง 7,500 บาท มีร้องแต่ป้ายหาเสียงบดบังการจราจร เผยผู้สมัคร-พรรคส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นค่าใช้จ่าย ระบุยังไม่มีพรรคแจ้งขอส่งผู้สังเกตการณ์ ชี้ระหว่างนับคะแนนทักท้วง-ถ่ายคลิปได้ แต่ต้องไม่รบกวน กปน.
วันนี้ (20ม.ค.) ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีหัวหน้าพรรครักชาติระบุว่ากรุงเทพมหานครมีการซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงาน แต่โอกาสที่จะเป็นไปได้ตนมองว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร4.5ล้านคนโอกาสที่จะแจกคนละ 7,500 บาทเป็นไปไม่ได้เพราะแค่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1 ล้านคนถ้าจ่ายก็ 7,500 ล้านแล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีสส.หรือพรรคการเมืองใดที่จะลงทุน
ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือซื้อเสียงในส่วนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ยังไม่มี ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเกี่ยวกับป้ายหาเสียงว่ากีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพโดยแจ้งมาทางสายด่วน1444 เมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนก็จะได้แจ้งให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นๆแก้ไข และทางกกต.กทม.ก็มีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอว่าไม่ให้ไปหาเสียงไปบดบังการจราจร
เมื่อถามว่ากรณีไปรษณีย์ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านควบคู่กับเอกสารหาเสียงของพรรคการเมืองสามารถทำได้หรือไม่ ผอ. กกต.กทมกล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งกกต.ได้กำชับไปรษณีย์ให้ส่งเอกสารแจ้งเจ้าบ้านพร้อมกับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กกต.กทมเป็นผู้จัดพิมพ์ ส่วนพรรคการเมืองก็สามารถส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครได้แต่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หรือของพรรคไม่สามารถทำในลักษณัขอความร่วมมือได้
เมื่อถามต่อว่าว่าขณะนี้มีการแข่งขันดุเดือด กกต.กทม.มีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษหรือไม่ ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เข้มข้นทุกเขตเนื่องจากเขตที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ 12 คนและสูงสุดคือ 19 คน ซึ่งเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่
ส่วนหลักปฏิบัติในการทำงานของสื่อมวลชนในวันเลือกตั้ง สส. และวันออกเสียงประชาชามติ สามารถถ่ายภาพการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนการทำงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) การถ่ายภาพต้องไม่ซูมให้เห็นข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้สื่อระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่จะเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงห้ามเปิดเผยผลสำรวจความนิยมภายในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ขณะที่ผู้ใช้สิทธิห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้ เพราะสามารถแสดงตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ได้
ส่วนผู้สังเกตการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น พรรคจะต้องแจ้งรายชื่อไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง และประธานกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งไปยังแต่ละหน่วยเลือกตั้งว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์ในวันเลือกตั้งหรือไม่ โดยผู้สังเกตการณ์ของพรรคการเมืองจะต้องเป็นการสังเกตการณ์ภายนอก และต้องไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และการไปสอบถามหรือตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะกระทำมิได้
ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีพรรคการเมืองขอส่งผู้สังเกตการณ์มา ทราบแต่ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเริ่มเข้ามาขอแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ แล้ว
ขณะที่การดำเนินการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง หากผู้สังเกตการณ์พบว่ามีความไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วงได้ โดยจะมีแบบทักท้วงเพื่อส่งให้กรรมการประจำหน่วย ซึ่งจะร่วมกันตรวจสอบและประชุมกันเพื่อมีความเห็นหรือลงมติ และให้มีการบันทึกไว้ และสามารถทักท้วงในระหว่างนับคะแนนได้เช่นกัน
ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถถ่ายวีดีโอระหว่างการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ไม่มีข้อห้าม แต่พึงระวังไม่ให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง