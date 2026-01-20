กกต.กทม.แจกเอกสารผู้สมัคร-พรรครับเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ.เร่งพีอาร์ ย้ายที่ออกเสียงรองรับคนใช้สิทธิพุ่ง

กกต.กทม.แจกเอกสารเกี่ยวกับผู้สมัคร -พรรคการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. นี้ เร่งประชาสัมพันธ์ ย้ายสถานที่ออกเสียง รองรับคนใช้สิทธิพุ่ง เชื่อไม่เกิดปัญหา
วันนี้ (20ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เริ่มแจกจ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นำไปติดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งกลางทั้ง 33 เขต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและ นอกเขตหรือการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ. 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กกต.กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยการแจกวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยค่อนข้างมีความพร้อมแล้ว ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ได้อบรมวิทยากรประจำเขตเลือกตั้ง ให้ไปอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ใน 6,353 หน่วยเลือกตั้ง หรือ 103,000 คน โดยหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้ลงทะเบียนขอให้สิทธิมากที่สุด เป็นการเลือกตั้งนอกเขต คือเขตบางกะปิ มีผู้ลงทะเบียน 53,000 คน โดยจะใช้ห้างสรรพสินค้าตะวันนาเป็นสถานที่ออกเสียง ซึ่งได้มีการลงตรวจสอบสถานที่เบื้องต้นแล้ว คิดว่ามีความพร้อมรองรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
นอกจากนี้ยังพบว่ามีประมาณ 7-8 หน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเกิน 10,000-20,000 คน โดยจะมีการปรับสถานที่ให้มีความพร้อมในการลงคะแนนได้ คาดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา
ขณะที่หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต 2 หน่วยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงคือ เขตหลักสี่ โดยจะย้ายจากสำนักงานเขตหลักสี่ มาใช้หน้าบริเวณเกาะกลางหน้าทางเข้าศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ และเขตห้วยขวาง จะย้ายจากสำนักงานเขตไปใช้ที่ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ รฟม.ถนนพระราม 9 ซึ่งได้ซักซ้อมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งสถานที่จอดรด การเปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเสียงล่วงหน้านอกเขต เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนและไม่เกิดความสับสน รวมถึงเพื่อความปลอดภัย ไม่จอดรถกีดขวางการจราจร
สำหรับการจัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สมัคร สส.และพรรคการเมือง 57 พรรค ที่จะติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1คูณ 5 เขต และตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ติดหน้าหน่วยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเพื่อให้การอกเสียงเป็นไปอย่างคุณภาพ ป้องกันบัตรเสีย
ผอ.กกต.ประจำกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงการกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเรื่องการจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งให้เขียนรหัสหน่วยเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับรหัสไปรษณีย์ว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมคณะกรรมการการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ และได้กำชับให้ตรวจสอบ ก่อนส่ง กปน.ได้เขียนชื่อจังหวัดและรหัสเลือกตั้งตรงหรือไม่