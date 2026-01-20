นายกฯชมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ เปิดเวทีโชว์ศักยภาพ-ดันผลิตภัณฑ์สู่ Global

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 เตรียมเปิดเวทีโชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยจาก Local สู่ Global
วันนี้ (20ม.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (20 มกราคม 2569) เวลา 09.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 หรือ มหกรรม อย. EXPO 2026 “From Local to Global” ภายใต้แนวคิด “From Local to Global – จากอัญมณีภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาไกลไปสากล” โดยมุ่งแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจนถึงนวัตกรรมสุขภาพที่ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในเวทีโลก
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 หรือ มหกรรม อย. EXPO 2026 “From Local to Global” จากเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันในระดับสากล ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อให้คนไทย และคนทั่วโลกมั่นใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในการขับเคลื่อนระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ใหญ่ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยค่าครองชีพ รวมถึงหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับการฟื้นฟูระยะไกล และเซ็นเซอร์สวมใส่สำหรับการทดสอบการเดินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ งานมหกรรม อย. EXPO 2026 “From Local to Global” เป็นเวทีระดับประเทศที่รวบรวมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปจนถึงนวัตกรรมสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแสดงความพร้อมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่การแข่งขันในเวทีสากล ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงบทบาทและภารกิจของ อย. พื้นที่จัดแสดงศักยภาพผู้ประกอบการจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมให้ความรู้ และบูทผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อช่วยลดค่าครองชีพกว่า 500 บูท ให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยอย่างมั่นใจ โดยเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี