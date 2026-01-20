นายกฯ สั่งกลาง ครม.เร่งหาทางยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาะเครนถล่ม ย้ำต้องรอบคอบแต่ต้องรวดเร็วไม่ยืดเยื้อ

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการต่อกรณีเกิดเหตุเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และบริเวณถนนพระราม 2 สั่งคมนาคม-คปภ.เยียวยาผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เริ่มยกเลิกสัญญาผู้รับเหมา พร้อมสอบสวนเอาผิด ย้ำต้องรอบคอบ ก็ต้องรวดเร็วด้วย
วันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากที่ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สั่งการให้หน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ กรณีเกิดเหตุเครนถล่มทั้งที่อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และบริเวณถนนพระราม 2 รวมถึงกรณีที่มีถนนทรุดในบริเวณใกล้เคียงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น นายกรัฐมนตรีขอติดตามความก้าวหน้าใน 2 ประเด็น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความก้าวหน้ามารายงานให้ ครม.ทราบ
1. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียชีวิต และการดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ คค.พิจารณาดำเนินการยกเลิกสัญญาบริษัทที่รับผิดชอบการก่อสร้าง รวมทั้งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการยกเลิกสัญญาต้องดำเนินการด้วยความรัดกุม ระมัดระวัง แต่ก็ต้องรวดเร็วด้วย ไม่ใช่รอตรวจสอบอีกหลายเดือนแล้วระหว่างนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขึ้นอีก