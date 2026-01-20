ชป.นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างอัยปาโจ วางแผนรับมือฤดูแล้ง

ชลประทานนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำอัยปาโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง
เจ้าหน้าที่ชลประทานนราธิวาส กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำอัยปาโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ทำการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำคงเหลือ รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ำและติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาระบบนิเวศอย่างเพียงพอ พร้อมลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป