“แก้ม พัชรนันท์” ชำแหละปัญหาสาธารณสุขไทย ค่ารักษาเอกชนแพงลิ่ว ชงแก้ กม.ตั้งเพดานราคา คุ้มครองคนไทยทั้งระบบ

“แก้ม พัชรนันท์” พร้อมสานงานนโยบายสาธารณสุข ชี้ปัญหาค่ารักษาเอกชนพุ่งสูง เหตุไร้หน่วยงานกำหนดเพดานราคา ต้นทุนเวชภัณฑ์บวกเกินจริง ลั่นเดินหน้าแก้ กม.สถานพยาบาล คุมค่ารักษา–ค่ายา สร้างความเป็นธรรมทั้งระบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการหาเสียงเลือกตั้งปี 2569 เหลือเวลาไม่ถึงเดือน บรรยากาศเริ่มคึกคักและน่าจับตามองอย่างยิ่ง น.ส. พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ หรือ “แก้ม” ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทย ค่ายสีน้ำเงิน ถือเป็น คนรุ่นใหม่อีกคนที่ไม่อาจมองข้าม เพราะมีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการวางแผนด้านการเงินและด้านสุขภาพ
น.ส.พัชรนันท์ เปิดเผยว่า ตนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขอย่างจริงจัง สอดคล้องกับอาชีพปัจจุบันในฐานะนักวางแผนการเงินและสุขภาพ โดยชี้ว่าเทรนด์ Longevity หรือการมีอายุยืนยาวพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ที่ประชาชนเผชิญ คือ ค่ารักษาพยาบาลเฟ้อ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูง การเข้าถึงการรักษาที่ดีจึงต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
น.ส.พัชรนันท์ กล่าวว่า ตนเคยร่วมผลักดันการแก้ไขกฎหมายด้านสาธารณสุข ผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปี 2568 ร่วมกับ สภาองค์กรผู้บริโภค แพทย์ เจ้าของ รพ.เอกชน และผู้แทนจากบริษัทประกันสุขภาพ โดยมุ่งไปที่ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สถานพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาค่ารักษาที่แพงเกินจริงใน รพ.เอกชน เช่น กรณี สำลีที่ใช้ใน รพ.บวกราคาเพิ่ม 6900% ค้ากำไรเกินควรไปมาก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกำหนด “เพดานราคา” ของค่ารักษาพยาบาลอย่างชัดเจน
ดังนั้นจึงเสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสถานพยาบาล โดยเพิ่มผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อมีส่วนร่วมกำกับดูแลอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์และบริการอื่น ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชน ตามที่จะได้มีการแก้ไขกฎหมายที่ตนได้เป็นผู้ร่วมผลักดัน
พร้อมชูนโยบายพรรคภูมิใจไทย “สูงวัยพลัส” ดัน “1 หมู่บ้าน 1 พยาบาลอาสา” จ้างงานบุคลากรสุขภาพจำนวน 100,000 อัตรา กำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท สัญญาจ้างขั้นต่ำ 4 ปี เพื่อดูแลผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนให้ทั่วถึง เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค เพื่อลดภาระ รพ. และยกระดับ อสม.ให้มีทักษะและรายได้เพิ่มขึ้น
“แก้มเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของคุณภาพชีวิต และรัฐควรเข้ามามีบทบาทเชิงโครงสร้างในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่เป็นธรรมและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร พร้อมเดินหน้าผลักดันกฎหมายด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ หากได้รับโอกาสเข้าสภาฯ“แก้ม พัชรนันท์ กล่าว