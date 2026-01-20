“สรสินธุ ไตรจักรภพ” ชูการเมืองคุณธรรม ย้ำความจริงใจ–ซื่อสัตย์ ขอใช้ประสบการณ์กว่า 60 ปี ร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน

คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ เปิดเผยถึงแนวคิดและเหตุผลในการตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมือง โดยย้ำว่าการทำงานทางการเมืองของตนยึดหลัก “คุณธรรม ความจริงใจ และสัจจะ” เป็นหัวใจสำคัญ
คุณสรสินธุระบุว่า ตนเองมีพื้นฐานเป็นนักธุรกิจ และเห็นปัญหาปากท้องของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภา เพื่อร่วมบริหารและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาของประเทศจำเป็นต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจเชิงลึกต่อโครงสร้างเศรษฐกิจจริง
“ผมมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 60 ปี ผ่านการทำงานและการบริหารมาไม่น้อย อยากนำความรู้และศักยภาพที่มีมาช่วยประเทศ ไม่อยากปล่อยให้เวลาที่เหลืออยู่สูญเปล่า” คุณสรสินธุกล่าว
ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่รายนี้ยังย้ำว่า การลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ตั้งความคาดหวังในตำแหน่งหรืออำนาจทางการเมืองเป็นหลัก แต่ต้องการทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา หากมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภา ก็พร้อมทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คุณสรสินธุทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยต้องการคนทำงานที่ซื่อสัตย์และกล้าพูดความจริง พร้อมยืนอยู่ข้างประชาชน มากกว่าการเมืองที่เน้นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และเชื่อว่าการเมืองที่ยึดคุณธรรมจะเป็นทางออกสำคัญของประเทศในระยะยาว