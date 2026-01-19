“พีระพันธุ์” จี้พรรคการเมืองเลิกแทงกั๊ก ย้ำ รทสช.ไม่เอาประชามติ “ตีเช็คเปล่า” ทำ รธน.ใหม่

”พีระพันธุ์ “ซัดคำถามประชามติ เปิดทางฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ชี้ขัดแย้งคำพูดที่อ้างไม่แตะหมวด 1-2 เสี่ยงกระทบสถาบันหลักของชาติ ย้ำจุดยืนรวมไทยสร้างชาติ แก้ได้แต่ไม่ฉีก ไม่เห็นชอบประชามติแบบเช็คเปล่า
นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นต่อกรณีที่พรรครัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเสนอคำถามประชามติว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยไม่มีการกำหนดกรอบ วิธีการ หรือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างชัดเจน ซึ่ง คำถามดังกล่าวเป็นเสมือนการหลอกประชาชนให้ “ฉีกรัฐธรรมนูญ” โดยไม่รู้ปลายทาง และยังเปิดช่องให้เกิดปัญหาที่อาจกระทบต่อสถาบันหลักของชาติได้ แม้รัฐบาลจะอ้างว่าในช่วงแรกยังไม่เกี่ยวกับเนื้อหา แต่ก็สามารถกำหนดกรอบได้ตั้งแต่ต้น การไม่บอกอะไรเลยเปรียบเสมือนการขอให้ประชาชน “เซ็นเช็คเปล่า” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
“พรรครัฐบาลประกาศว่าจะไม่แก้หมวด 1-2 แต่กลับเสนอประชามติที่เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เป็นการกระทำที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง” นายพีระพันธุ์กล่าว
นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ยังแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของพรรคการเมืองหลายพรรคที่ยังคง “แทงกั๊ก” โดยเรียกร้องให้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงพูดว่าไม่กระทบหมวด 1-2 แต่กลับมีแกนนำและผู้สมัครบางส่วนออกไปรณรงค์สนับสนุนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายพีระพันธุ์ย้ำว่า การทำประชามติครั้งนี้คือการขอความเห็นชอบเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญปี 2560 และเปิดทางทำฉบับใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เห็นด้วย พร้อมยืนยันจุดยืนว่า รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ใช่การฉีกทิ้งและทำใหม่ทั้งฉบับ