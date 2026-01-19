‘เกม พงศ์พล’ เบอร์ 1 เขต 7 ปชป.ขี่ซาเล้งบุกวัดสร้อยทอง-ชุมชนสีน้ำเงิน ฟังเสียงสะท้อน ‘เน็ตช้า-ยาเสพติด’ ลั่นขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่

วันนี้(19 ม.ค.)นายพงศ์พล เตมีย์ (เกม) ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 7 (ดุสิต-บางซื่อ) เบอร์ 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ วัดสร้อยทอง และชุมชนสีน้ำเงิน โดยไฮไลต์สำคัญคือการขี่รถซาเล้งและเดินเข้าถึงตรอกซอกซอยเพื่อรับฟังปัญหาจากปากชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
นายพงศ์พล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00–13:00 น. ได้รับฟังเสียงสะท้อนสำคัญ 2 เรื่องใหญ่ คือ ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ซึ่งกระทบต่อการเรียนออนไลน์และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน และ ปัญหาความกังวลด้านยาเสพติด ที่ยังเป็นภัยคุกคามความปลอดภัย
“ในฐานะคนรุ่นใหม่ ผมเข้าใจดีว่าเน็ตไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิง แต่คือโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่วนเรื่องยาเสพติดคือความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ผมขอรับทุกปัญหาไว้เพื่อประสานงานและผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริง เพราะการ Move Thailand ต้องเริ่มจากการ Move ชุมชนให้ดีขึ้นก่อนครับ” นายพงศ์พล กล่าว