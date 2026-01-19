“เอกสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย” บุกสระบุรี! ลั่นพร้อมแก้ปัญหาให้คนทำงานล้าน% ชงอัพสกิลเพิ่มรายได้คูณ 2 ทันที

บุกสระบุรี! “เอกสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย” ตอกย้ำ พร้อมแก้ปัญหาให้คนทำงานล้าน% ยันเข้าใจหัวอกลูกจ้างดี ชง นโยบายอัพสกิลเพิ่มรายได้คูณ 2 ทันที-อวสานหนี้แก้จน
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทยและแคนดิเดตนายกฯหมายเลข 23 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ช่วยดร.สุเทพ สีมาลา (ต๋อง) ผู้สมัครสส. พรรคปวงชนไทย เขต2 อำเภอแก่งคอย (ยกเว้นตำบลห้วยแห้ง) อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง เบอร์7 และนายสอน สุริยันต์ (ผู้ใหญ่สอน) ผู้สมัคร สส. พรรคปวงชนไทย หมายเลข 1 เขต3 อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง อำเภอเมืองสระบุรี (เฉพาะตำบลหนองโน) โดยเริ่มต้นจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี ก่อนลงพื้นที่ชุมชนและตลาดพูดคุยกับประชาชนแนะนำตัวพร้อมนโยบายของพรรคปวงชนไทย จากนั้นขึ้นรถแห่หาเสียงโดยรอบจังหวัดสระบุรี
“มั่นใจ หากได้รับความไว้วางใจจากชาวสระบุรี พรรคปวงชนไทยพร้อมเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน ลูกจ้าง นายจ้างเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง แก้หนี้ครัวเรือน ด้วยนโยบาย สร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ อัพสกิลพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มรายได้คูณ 2 ทันที” นายเอกสิทธิ์ ย้ำ