“เท้ง” ออกลุยแต่เช้า เดินเท้าขึ้นดอยสะเก็ดไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย ช่วย "ณัฐพล" สู้ศึกเลือกตั้ง 69

“เท้ง” ออกลุยแต่เช้า เดินเท้าขึ้นดอยสะเก็ดไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย พร้อมกราบเจ้าอาวาสขอพรให้ส้มเข้าวินเลือกตั้ง 69 ช่วย “ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล” หาเสียงกับแม่ป้ากลางตลาด
วันที่ 19 ม.ค. 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชนหาเสียง
นายณัฐพงษ์ เริ่มต้นหาเสียงด้วยการเดินจึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสะเก็ด เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เข้าพบกับเจ้าอาวาส เพื่อสนทนาและขอพรให้การหาเสียงและการเลือกตั้งมีความราบรื่น ก่อนที่จะเดินทางไปพบปะประชาชนที่ตลาดบริเวณหน้าวัด เพื่อแจกใบปลิวและขอคะแนนเสียงให้กับนายณัฐพล
อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์ มีกำหนดการหาเสียงในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันสุดท้าย ก่อนที่จะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายในวันพรุ่งนี้ และจังหวัดลำพูนและลำปางในวันที่ 22-23 ม.ค.