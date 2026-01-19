“ภูมิพัฒน์” ชู 4 นโยบายยกระดับดอนเมือง ดันทางเชื่อมสรงประภา–วิภาวดี แก้รถติด สร้างโอท็อปดูดเงินนักท่องเที่ยว

“ภูมิพัฒน์” ชู 4 นโยบายหลักยกระดับชีวิต “คนดอนเมือง” สร้างทางเชื่อมถนนสรงประภา - วิภาวดี แก้ปัญหารถติด สร้างโอท็อปละลายเงินบาทนักท่องเที่ยวไหลเข้าดอนเมือง
นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัคร สส. กทม. เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนต้องการผลักดันนโยบาย 4 เรื่องหลัก เพื่อช่วยยกระดับชีวิตของคนดอนเมือง นโยบายแรก ตนต้องการแก้ไขปัญหารถติดบริเวณถนนสรงประภาเชื่อมต่อถนนวิภาวดี เนื่องจากต้องกลับรถหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง ดังนั้นต้องมีทางเชื่อมของสองถนนสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน
นโยบายที่สอง ตนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนดอนเมือง เนื่องจากเรามีศักยภาพเพราะมีสนามบินดอนเมืองอยู่ในพื้นที่ เราต้องตรึงให้นักท่องเที่ยวใช้ช่วงเวลาระหว่างการเดินทาง พักอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองให้นานที่สุด โดยจะผลักดันศูนย์สินค้าโอท็อปใกล้สนามดอนเมือง เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ขายของ ดูดเงินในกระเป๋านักท่องเที่ยว สามารถละลายเงินบาทของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่จะเข้าสู่ดอนเมือง
นโยบายที่สาม ตนอยากผลักดันศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในดอนเมือง โดยสร้างศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี และเทคโนโลยีใน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ เราต้องช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะน่าภูมิใจมากกว่าที่เขาประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง แล้วค่อยเข้าไปสนับสนุนในภายหลัง
นโยบายที่สี่ ตนต้องการช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องใช้แรงงาน โดยจะตั้งศูนย์นัดพบแรงงานกับนายจ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพ หลายคนพูดว่าเทคโนโลยีและเอไอ มาแย่งงานของมนุษย์ แต่ในอีกทางหนึ่งต้องมองว่าเทคโนโลยีและเอไอ เข้ามาสร้างอาชีพได้มากเช่นกัน ดังนั้นเราต้องตามโลกให้ทัน เราจะพัฒนาทักษะให้คนดอนเมือง เพื่อให้มีทักษะเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
“ผมอยากให้คนดอนเมืองมีนโยบายของคนดอนเมืองด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาคนบ้านเรา ผมบอกเสมอว่าใครไม่ทำผมทำ เพราะตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครดูแลเรา อดีต สส. ที่คนดอนเมืองเขาไว้ใจชื่อนายการุณ โหสกุล เขาบอกว่าเจอเหมือนครั้งก่อนเขาท้อ เขาไม่ไหว ผมจึงโอกาสให้กลับมาดูแลคนดอนเมือง”