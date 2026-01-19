“ไชยา” หาเสียง ดันโครงการ โขง เลย ชีมูล"อภิมหาโปรเจค ผันน้ำโขงลงเขื่อนอุบลรัตน์ 1.69 ล้านไร่ ไม่ขาดน้ำ หนุน เกษตรอีสาน 6 จังหวัด เพิ่ม ศก.ท่องเที่ยว

วันนี้(19 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต 2 พรรคกล้าธรรม โพสเฟสบุ๊ก ส่วนตัว ย้ำถึงโครงการ “ โขง เลย ชีมูล" อภิมหาโปรเจค ผันน้ำ โขงลงเขื่อนอุบลรัตน์หนุนเกษตรอีสาน 6 จังหวัดเพิ่มเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพิ่มพื้นที่เกษตร 1.69 ล้านไร่ และย้ำว่า อยากให้ความสำเร็จของโครงการนี้เพื่อชาวอีสาน เพราะชาวบ้าน จ.หนองบัวลำภู ต้องการ โครงการโขง เลย ชีมูล" เนื่องจากเป็นโครงการที่น่าสานต่อ พร้อมกันนี้ ยังนำข้อมูลจากสำนักบริหารสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน มาเปิดเผย โดยในข้อมูลดังกล่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 มกราคม 2568 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแวดล้อม สำนักบริหารสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานได้อธิบายโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่หนึ่งระบบส่งน้ำ หลังมีการสำรวจโครงการดังกล่าวโดยเริ่มผันน้ำโขง จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผ่านจังหวัดหนองบัวลำภู มายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา รวมพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 1.6 ล้านไร่ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชีมูล โดยกรมชลประทานมีเป้าหมายผ่านน้ำจากแม่น้ำโขงผ่านหลายจังหวัดทางภาคอีสานได้แก่ จ.เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคามชัยภูมิ และจ.นครราชสีมาเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อใช้ในภาคการเกษตร คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1.69 ล้านไร่ในระยะที่หนึ่งของโครงการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบส่งน้ำและทิ้งดินกว่า 85,000 ไร่และต้องเวนคืนที่ดินประมาณ 79,000 ไร่ใช้งบชดเชยกว่า 19,000 ล้านบาท กระทบประชาชน 28,580ราย ซึ่งมีแผนการเยียวยาแล้ว เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะผ่านได้ 3500 ถึง 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีส่งผลให้ประชาชนใน 176 ตำบลได้ใช้น้ำตลอดปี ทั้งเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและท่องเที่ยวควบคู่คลองส่งน้ำ