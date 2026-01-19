“เกรียงศักดิ์” จี้นายกฯ หาคนผิดเครนถล่มถนนยุบ คุมเข้ม 3 ระดับ ยกมาตรฐานความปลอดภัย

“เกรียงศักดิ์” จี้นายกฯ หาคนรับผิดชอบปมเครนถล่ม-ถนนยุบ ชี้ใครผิดต้องไม่ละเว้น คุมเข้ม 3 ระดับ ยกมาตรฐานความปลอดภัย ฟื้นความเชื่อมั่นประเทศ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานสถาบันการสร้างชาติ และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวถึง บทเรียนจากเหตุการณ์ถนนยุบ-เครนถล่ม ว่า เป็นอุทาหรณ์ที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดซ้ำซากและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในสังคมไทย ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อประเทศไทย ความมั่นใจต่อมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศไทยนั้นตกต่ำลงอย่างมาก เห็นได้จากสถิติความไม่ปลอดภัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่สร้างแบบมาราธอนไม่รู้จบ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 2,242 ครั้ง ตาย 132 คน บาดเจ็บ 1,305 คน ในช่วงปี 2561-2567
“ต้องมีการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน วางแนวทางอย่างชาญฉลาดรอบคอบ เพราะปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้ แต่กลับไม่มีการวางแนวทางป้องกัน ภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับชั้น ควรเรียนรู้นำบทเรียนจากเหตุการณ์เครนถล่มครั้งนี้ มาแก้ไขและป้องกัน เรียนรู้แต่อย่าต้องเรียนซ้ำ กลายเป็นผิดซ้ำซาก หากยังทำผิดซ้ำซากถือว่าเป็นคนไร้สติ”
ดร.แดน กล่าวว่า ทุกเรื่องในประเทศต้องมีหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรับผิดชอบเป็นลำดับชั้น ซึ่งแน่นอนว่าความรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ที่ต้องรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นายกฯ ต้องกำกับลงไปทุกชั้นลึก รวมทั้งตรวจสอบเป็นชั้น ๆ จนพบต้นตอของปัญหาและผู้กระทำผิด ตั้งแต่ระดับการกำกับ การบริหาร และปฏิบัติการ ดูว่าใครบ้างที่ผิด คนนั้นต้องรับผิดชอบ ใครไม่ผิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบ การกดดันให้ทุกคนลาออกไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบที่แท้จริง
“สำหรับเหตุการณ์เครนถล่มในโครงการรถไฟความเร็วสูงและทางด่วนพระราม 2 นายกฯ ควรเร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบว่า ฝ่ายรัฐได้ออกนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ดี และได้ดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรือไม่ และบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างและซัพคอนแทรคเตอร์ ได้รับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มที่หรือไม่ ได้ทำตามกฎระเบียบ และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพหรือไม่ และได้ป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในทุกจุด ทุกขั้นตอนแล้วหรือไม่”
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เน้นย้ำว่า เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศ นายกรัฐมนตรีต้องกำกับควบคุมทุกกระทรวงให้ปรับปรุงและดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุดทุกเรื่อง และยกระดับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก โดยเฉพาะผู้ใช้เครื่องจักรหนักและเครนก่อสร้างต้องมีความรู้เฉพาะทาง โดยเพิ่มการฝึกอบรมคนใช้เครนให้มีมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยที่เป็นสากล และต้องมีใบรับรองว่าผ่านการอบรมด้วย ส่วนเครื่องจักรต้องได้รับการตรวจสอบว่า ได้มาตรฐานและยังอยู่ในสภาพดี โดยก่อนใช้งาน ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ มีเช็คลิสต์ มีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเครนจำนวนมากในประเทศไทยมีการใช้งานมายาวนาน และเป็นของมือสองที่ซื้อมาจากประเทศอื่น
“ส่วนผู้รับเหมาะทั้งระบบ ทั้งที่รับงานของรัฐและเอกชน ต้องได้รับการควบคุมและมีการบันทึกข้อมูลประวัติผลงาน โดยใช้หลากหลายเครื่องมือ อาทิ สมุดพกผู้รับเหมา การขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีประวัติไม่ดี และการพัฒนาระบบจัดเกรดผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานของภาครัฐได้ กระบวนการประมูลงานของรัฐควรให้น้ำหนักกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขจำเป็นในการรับงานของรัฐ รวมทั้งควรนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา เช่น มีแพลตฟอร์มรายงานจุดเสี่ยงว่าอยู่ตรงไหนบ้าง เพื่อสกัดจุดเสี่ยงให้มากที่สุด”
ประธานสถาบันการสร้างชาติ ระบุว่า ประเทศไทยควรจะป้องกันทุกเรื่องให้ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากทั่วโลกว่า ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ปลอดภัยที่สุดทำอย่างไร เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุด แล้วจึงคิดต่อยอด เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยทุกเรื่องที่สุดในโลก การจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้สะสางมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ยังเรียกร้องให้ฝ่ายที่มีอำนาจรัฐควรเร่งดำเนินการทำหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หรือนำเสนอนโยบายและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยในประเทศไทย หากใครทำได้ดีก็จะได้รับคะแนนจากประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นนายกฯ และรัฐบาลในปัจจุบัน หรือนายกฯ และรัฐบาลในอนาคต เรื่อง ความปลอดภัยในที่สาธารณะ ควรเป็นเรื่องสำคัญที่โปรดรับผิดชอบช่วยกันดูแล
“คนที่จะดูแลประเทศชาติได้ดี คือคนที่เอาภาระของประเทศ ใส่ไว้บนบ่าตัวเอง นักการเมืองและข้าราชการไม่ควรอยากได้ตำแหน่งเพื่อเกียรติยศหรือผลประโยชน์ แต่เราทุกคนควรทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีกับความรับผิดชอบในทุกลำดับชั้น ตั้งแต่นายกฯ ถึงประชาชนคนสุดท้าย ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรในประเทศ ควรทำหน้าที่ดีที่สุดในทุกงาน เพื่อประเทศไทยของเราจะมีความปลอดภัยในที่สาธารณะที่ดีที่สุดในโลก ผมจึงขอร้องให้ฝ่ายที่กำกับ ฝ่ายบริหารประเทศชาติ และฝ่ายปฏิบัติการ ต้องช่วยกันทำทั้ง 3 ระดับให้เกิดความมั่นใจต่อประเทศไทย” ดร.แดน กล่าวย้ำ