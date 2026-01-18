แฟนคลับกรี๊ด "ยศชนัน" ควง "อัครนันท์" หาเสียงตลาดชุกกระโดน อวยชอบตั้งแต่ "แม้ว" เลือกทั้งตระกูล

กรี๊ดตลาดแตก ‘ยศชนัน’ ควง ‘อัครนันท์’ เขต 1 เมืองกาญจน์ฯ หาเสียงตลาดชุกกระโดน ชาวบ้านบอก ชอบมาตั้งแต่สมัย ‘ทักษิณ’ จะเลือกเพื่อไทยทั้งตระกูล
วันที่ (18 ม.ค.) เมื่อเวลา 16.40 น. ที่ตลาดชุกกระโดน จ.กาญจนบุรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะออกเดินทางไปยังตลาดชุกกระโดน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 1 เบอร์ 5 หาเสียง โดยได้พบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในตลาดต่างมารุมล้อมส่งเสียงเชียร์ร้องกรี๊ด ให้กำลังใจ ตะโกนเรียกชื่อนายยศชนัน และเบอร์ 5 ซึ่งเป็นหมายเลขของผู้สมัคร
นอกจากนี้ยังขอถ่ายรูป โดยบางคนบอกว่าชอบมาก ชอบตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเลือกทั้งตระกูลเลย ทำให้นายยศชนันกล่าวแซวกลับไปว่า ไปที่จังหวัดสมุทรปราการบอกจะเลือกยกซอย มาที่นี่บอกจะเลือกยกตระกูล พร้อมทั้งถามกลับว่าทั้งตระกูลมีคนอยู่เท่าไหร่ โดยชาวบ้านตอบกลับว่ามีเยอะมาก สร้างเสียงหัวเราะทำให้บรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างครึกครื้น ทั้งนี้ ได้มึบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้มอบของกินให้กับนายยศชนันได้ชิมตลอดเส้นทาง อาทิ ขนมไทย ขนมไข่เต่า ขนุน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนมาชูป้ายที่ระบุว่า “เลือกตั้งครั้งแรกคะแนนบริสุทธิ์ ผมจะเลือกเบอร์ 5 พรรคเพื่อไทยเบอร์ 9” ทำให้นายยศชนันเข้าไปอ่านป้ายพร้อมกับถ่ายรูปกับเยาวชนคนดังกล่าว
ทั้งนี้ มีประชาชนที่ติดตามการไลฟ์สดของนายนายยศชนันก่อนหน้านี้ และทราบว่านายยศชนันอยากได้ขนมโคอาล่ามาร์ชบ้าง จึงได้ทำเป็นพวงมาลัยโคอาล่ามาร์ช มามอบให้นายยศชนันด้วย นอกจากนี้ นายยศชนันยังได้เดินเข้าไปขอคะแนนเสียงคุณยายถึงในบ้าน พร้อมระบุว่า ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยยกบ้าน ยกซอยเลยได้หรือไม่ ขณะที่คุณยายอวยพรนายศชนันว่า ขอให้โชคดี
จากนั้น เวลา 17.25 น. นายยศชนัน และคณะลงพื้นที่ตลาดนัดสนไผ่ ช่วยนายชูศักดิ์ แม้นทิม ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 2 เบอร์ 4 หาเสียง
โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีประชาชนยืนรอต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรืองให้ โดยแม่ค้าบอกว่า ขอให้อาจารย์เชน ด็อกเตอร์เชนเป็นนายกฯของประเทศไทย ตัวจริงหล่อมากเลย เชียร์มานานแล้ว
ระหว่างแวะร้านโตเกียว พ่อค้าได้ยื่นขนมโตเกียวให้ชิม พร้อมบอกว่าให้ นายกฯชิมหน่อย พ่อค้าร้านผลไม้ ขอเซลฟี่พร้อมบอกว่า ชอบพรรคเพื่อไทยมาก ดูในโซเชียลตลอดไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงวันนี้