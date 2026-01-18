"เชน" โวนโยบายพท.มัดใจชาวกาญจน์ สุดมั่นกวาดหมด 5 เขต ไม่หนักใจงูเห่าย้ายฐานเดิมยังแน่นปึ้ก

”ยศชนัน“ มั่นใจนโยบาย เพื่อไทยมัดใจชาวคนเมืองกาญจน์ ประกาศกวาดเก้าอี้ สส. ยกจังหวัด 5 เขต ไม่หนักใจแม้มีแม้มีงูเห่าย้ายพรรค เชื่อฐานเสียงเดิมยังแน่นปึ้ก
วันนี้ (18ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจการรักษาพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดกาญจนบุรี หลังมี สส.เพื่อไทยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย ว่า ตรงนี้ไม่ได้หนักใจอะไร เพราะในความเป็นจริง คนที่มาลงแทนในพื้นที่ คือคนที่ทำพื้นที่มาโดยตลอดเช่นกัน สิ่งนี้เองพิสูจน์มาจากการลงพื้นที่ และรับฟังเสียงพี่น้องประชาชน สิ่งที่ทุกคนต้องการคือเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แน่นอนว่าพรรคเราเป็นพรรคที่ได้เปรียบ ในการทำเรื่องนโยบายมาตลอด พี่น้องประชาชนอยากได้นโยบาย ที่เราสื่อสารออกไป ตอนนี้มีความมั่นใจ วันนี้ยิ่งมาลงพื้นที่ มาเจอพี่น้องประชาชนยิ่งมั่นใจมากขึ้น
เมื่อถามย้ำว่าไม่หนักใจใช่หรือไม่ เพราะคนที่ย้ายไป ย้ายไปอยู่พรรครัฐบาล นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่หนักใจ เนื่องจากครั้งที่แล้ว มีการเลือกตั้ง ฐานที่เราดูแลอยู่ยังอยู่ครบเหมือนเดิม ครั้งนี้มีหลายคนมองว่านโยบายของเรา เป็นนโยบายที่ทำได้จริง และทำให้เขาได้ทันที หลายคนพร้อมที่จะกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยในเขตนั้น
เมื่อถามต่อว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมา ก็แพ้ให้กับพรรคภูมิใจไทย มองว่ามีความแตกต่างจากสนามเลือกตั้งใหญ่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า มีความต่างกัน และฐานที่เราดูแลอยู่ก็ยังเหมือนเดิม เพียงแค่ครั้งที่แล้วมีการรวมหลายฐาน แต่แน่นอนว่าพี่น้องที่เราดูแลอยู่ยังเหมือนเดิม ครั้งนี้ถ้าเราได้คะแนนใกล้เคียงจากเดิมน่าจะสามารถชนะได้
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ขอ 5 เก้าอี้ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจจริงๆ และวันนี้ลงพื้นที่ ที่กาญจนบุรี ส่วนตัวเคยทำงาน ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ได้พบเจอกับพี่น้องประชาชนเรื่อยๆ วันนี้เหมือนได้กลับมาเยี่ยมถิ่นที่เคยทำงาน