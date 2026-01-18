"ซาบีดา" ลุยช่วย 3 ผู้สมัครพัทลุง เข้าสภาฯ ชี้ นาทีนี้ “ภูมิใจไทย” คำตอบสุดท้าย ย้ำ “เมืองลุง” กำลังไปได้ดี ต้องใช้การเมืองให้เป็น

วันนี้(18 ม.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อและแกนนำพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ จังหวัดพัทลุงช่วยผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยหาเสียงประกอบด้วย นาวาอากาศเอก ดร.อธิคุณ คงมี (ผู้การจุน) ผู้สมัคร สส. พัทลุง เขต 1 เบอร์ 4 นายวรท เทอดวีระพงศ์ (ปลัดเม่น) ผู้สมัคร สส. พัทลุง เขต 2 เบอร์ 1 และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล (มุนินทร์) ผู้สมัคร สส. พัทลุง เขต 3 เบอร์ 3 หาเสียง
โดยช่วงเช้านางสาวซาบีดา ได้ไปเดินตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงและพบปะผู้นำศาสนา ที่มัสยิดตัวเมืองพัทลุง จากนั้นช่วงสายเดินทางไปต่อที่ตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน ส่วนช่วงบ่ายได้ไปที่เทศบาลควนเสาธง อ.ตะโหมด ก่อนจะปิดท้ายที่ตลาดเย็นแม่ขรี
นางสาวซาบีดา ได้ขอคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคทุกเขต และย้ำว่าพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิม ขับเคลื่อนเรื่องกิจการฮัจญ์ ที่ราคาสูงเข้าไม่ถึง ผลักดันจนทำให้วันนี้ราคาถูกลง ตั้งแต่พรรคภูมิใจไทย เข้าไปทำงานในกระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาเกือบ 3 ปี สามารถลดราคา ให้ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้เกือบ 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการขึ้นเงินค่าตอบแทนครูโรงเรียนตาดีกาอีกด้วย
นางสาวซาบีดา กล่าวอีกว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และวันนี้พัทลุงกำลังจะไปได้ด้วยดี ขอให้ประชาชนใช้การเมืองให้เป็น เลือกคนให้เป็น อย่าเลือกเขตเดียว ต้องเลือกทั้งจังหวัด ไปเป็นองคาพยพ ให้เห็นศักดิ์ศรีชาวพัทลุงว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อให้ครอบคลุม สิ่งสำคัญอยากให้พี่น้องใช้การเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวพัทลุง
นางสาวซาบีดา ยังกล่าวถึงเรื่องนโยบาย ของพรรคภูมิใจไทยว่า ทุกท่านให้การตอบรับ โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นอย่างดี และสอบถามว่าจะกลับมาอีกหรือไม่ซึ่งยืนยันว่ากลับมาแน่นอนหากเลือกภูมิใจไทย ส่วนเรื่องนโยบายพรรคอื่นๆ มีครอบคลุมเรื่องการศึกษาทั้งระบบทุกเพศทุกวัย เข้าไปพัฒนาทักษะสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพ รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีศูนย์บำบัดยาเสพติดและสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สร้างศักดิ์ศรีทำให้ไทยเป็นไทยในเวทีโลก มีศักดิ์ศรีไม่มีใครสามารถลบหลู่ดูหมิ่นหรือเข้ามาแย่งอธิปไตยของเราได้ถือเป็นภารกิจหลักของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องดูแลทั้งเรื่องความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจปากท้อง และวางมาตรการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบมากที่สุด
"ขอฝากว่า กาอย่างเดียวไม่พอต้องบอกต่อด้วย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ขอกาเน้นๆ เลือกภูมิใจไทยทั้ง 2 ใบ ระบบเขต และเบอร์ 37 บัตรสีชมพู ทำไมวันนี้ถึงต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยทุกท่านเห็นแล้วว่าพรรคที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดและได้รับกระแสความนิยมสูงสุดตอนนี้น่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคกำลังเติบโตแต่มีทิศทางที่ดี มีขนาดใหญ่ขึ้น มีจิ๊กซอว์ที่จะเติมเต็ม เป็นส่วนผสมที่ลงตัว มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกัน ดังนั้นภูมิใจไทยเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับพี่น้องประชาชน ใครมาขอแบ่งคะแนน ขอโทษนะคะไม่ได้จริงๆ นาทีนี้ต้องภูมิใจไทยเท่านั้นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนภูมิใจ"นางสาวซาบีดา กล่าว