"เชน" โชว์วิสัยทัศน์มั่นคงอธิปไตยยอมไม่ได้ ลั่นดูใจดีแต่ลุยก็ลุยสงครามดิจิทัลถอนรากทุนเทา-สแกมเมอร์

"ยศชนัน" โชว์วิสัยทัศน์ความมั่นคง ย้ำชัดเรื่องอธิปไตยยอมไม่ได้ พร้อมลุยสงครามดิจิทัลถอนรากถอนโคน "ทุนเทา-สแกมเมอร์" ประกาศกร้าว "ผมดูใจดี แต่ถ้าต้องลุยผมก็ลุย"
วันนี้ (19 ม.ค.69) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ได้ตอบคำถามของนักศึกษา ที่ได้ถามถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทย ว่าหากได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลหากมีปัญหาชายแดนอีก จะมีท่าทีประนีประนอมเช่นเดิมหรือจะสู้กลับ นายยศชนัน กล่าวว่า ยิงมาก็ยิ่งกลับ เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอธิปไตย ถ้าตนจะพูด ตนคุยกับเจ้าหน้าทหาร เขาก็ต้องการรักษาชีวิตลูกน้องเขา ไม่ใช่อยู่ดีๆวู่วามตอบโต้ได้สัดส่วน อีกอันคือคนในพื้นที่ต้องปลอดภัย 2 อย่างนี้ต้องดูคนที่ส่งไปรบถ้าเป็นไปได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีตนพยายามบอกว่า R&D ทางทหารดีหรือยังเราควรจะทำอย่างไร มีหลายวิธีที่เราไม่ต้องส่งทหารไป เราสามารถทำเลยได้หรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งการมองภาพจากข้างบน คือมองจากดาวเทียมวางแผนอะไรได้เยอะเลย แล้ววันนี้ถ้าใครรุกราน ต้องรายงานโดยพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อทำให้ทุกคนรู้ว่าใครรุกมาก่อน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า เรื่องปัญหากัมพูชาคือเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ ซึ่งเราเคยปราบตั้งแต่กัมพูชาไปจนถึงเมียนมาร์ และกลับมากัมพูชาอีก เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เอง ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสงคราม เป็นเรื่องที่เราพยายามปราบปรามทุกอย่างทั้งระบบ สแกมเมอร์ก็มาจากทุนเทา เราทำรัฐบาลดิจิทัลก็เรื่องนี้ สงครามจะหมดไปต้องปราบเรื่องนี้ให้ครบ และวิธีปราบคือ ทั่วโลกได้รับผลเสียเราควรเป็นพี่ใหญ่ เรียกคนอื่นเข้ามาให้หมดช่วยกันปราบ และเมื่อปราบปุ๊บจะทำให้เห็น และจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่อยู่ดีๆยิงไปยิงมากันอย่างเดียวทุกอย่างต้องอยู่บนระบบเหตุผล และทุกอย่างต้องรักษาเรื่องอธิปไตย "ผมอาจจะดูใจดี แต่ถ้าต้องลุยผมก็ลุย"
นายยศชนัน กล่าวเพิ่มเติมว่า รั้วมหาวิทยาลัยคืออิสรภาพทางความคิด อยากให้เชิญมาทุกพรรคด้วยซ้ำ วันนี้นักศึกษาอยากคุยกับเขา สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนจะเลือกได้เอง ว่าวันนี้ประเทศไทยควรเลือกใคร