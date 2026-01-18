"อนุชา" สวมเสื้อพท.หาเสียงชูนโยบายแก้ปากท้อง คนชัยนาทเชียร์ให้ได้เป็นรบ.มาแก้ความยากจน

"พี่แฮงค์ อนุชา" ผู้สมัคร สส.ชัยนาท เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนตลาดเช้าบางกระเบื้อง ชูนโยบายพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาปากท้อง ขณะที่คนในพื้นที่เชียร์ ให้ได้เป็นรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาความยากจน
วันนี้ (18 มกราคม 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดเช้าบางกระเบื้อง เขื่อนเจ้พระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัคร สส. จ.ชัยนาท เขต 1 เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยทีมงานหาเสียง ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการลงในพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก เเละได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี
มีบางช่วงแฟนคลับนายอนุชา ได้ดึงมือของนายอนุชาไปหอมเเละกล่าวว่า คนชัยนาทเรารักกัน และชาวบ้านยังได้ฝากขอให้นายอนุชา ช่วยผลักดัน การแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ขอให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาบริหารประเทศ ขจัดความยากจนให้กับคนไทย
นายอนุชา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการชูนโยบายของพรรคเพื่อไทย อย่างเช่น โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค โครงการรถโดยสารสาธารณะ20บาท ตลอดสาย รวมไปถึงการผลักดันราคาผลผลิตทางการเกษตร อย่างเช่นราคาข้าว ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้คนไทย