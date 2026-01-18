xs
พรรคไทยก้าวใหม่ลงพื้นที่สระบุรี ก้องเกียรติ’ นำทีมไทยก้าวใหม่ลงสระบุรี รับฟังเสียงสะท้อนคนพื้นที่ ดันพัฒนาทุนมนุษย์สู้วิกฤตความเหลื่อมล้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ และนายเจมส์ สุจินดา เสงี่ยมไพศาล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยก้าวใหม่ รับฟังเสียงประชาชน ชูนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์และการศึกษาเป็นรากฐานอนาคตประเทศ

พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรค พร้อมนายเจมส์ สุจินดา เสงี่ยมไพศาล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานพรรค และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเน้นประเด็นด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรค

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ครอบคลุมหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ตลาดอิ่มเอม อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ตลาดนัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
และเขตเลือกตั้งที่ 4 ณ วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยก้าวใหม่ในจังหวัดสระบุรีร่วมลงพื้นที่ ได้แก่
ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จังหวัดสระบุรี
พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดสระบุรี
และ ผศ.ดร.วสันต์ ศรีสอาด ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จังหวัดสระบุรี

บรรยากาศเป็นไปอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาและความคาดหวังต่อผู้แทนทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะประเด็นค่าครองชีพ โอกาสในการประกอบอาชีพ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า จากการรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ พบว่าการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพยังเป็นโจทย์สำคัญของหลายครอบครัว พรรคไทยก้าวใหม่จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว เพื่อให้คนไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับโลกการทำงานยุคใหม่ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พรรคไทยก้าวใหม่ยืนยันความตั้งใจในการนำข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ไปพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทุนมนุษย์และการศึกษา คือหัวใจสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และวางรากฐานอนาคตประเทศอย่างมั่นคง














