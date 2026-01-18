"พีระพันธุ์" เยี่ยมชุมชนราชธานีอโศก ชูรื้อระบบพลังงาน-ปราบโกง-ปกป้องอธิปไตย ย้ำไม่มีวันทรยศแผ่นดิน

หัวหน้ารทสช. ลุยอุบลฯ เยี่ยมชุมชนราชธานีอโศก ชูนโยบายรื้อระบบพลังงาน-ปราบโกง-ปกป้องอธิปไตย ย้ำ!ไม่มีวันทรยศต่อแผ่นดิน
วันที่ (18 มกราคม 2569) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายวิทยา แก้วภราดัย, พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรค และนายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (เคนโด้) รองโฆษกพรรครวมสร้างชาติ ลงพื้นที่ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะประชาชนและนำเสนอนโยบายพรรค ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่
นายพีระพันธุ์ได้ร่วมพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นทางการเมือง โดยระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของบิดาให้ใช้ความรู้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพผู้พิพากษามาสมัคร สส. ในปี 2539 ด้วยความเชื่อที่ว่า "หากคนดีไม่เข้าสู่การเมือง ประเทศชาติจะพังเพราะนักการเมืองที่ไม่ดี"
นายพีระพันธุ์ ได้เน้นย้ำนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่ รื้อระบบพลังงานมุ่งลดภาระค่าครองชีพและค่าไฟฟ้า , ปราบปรามทุจริต กวาดล้างคอร์รัปชันอย่างจริงจัง , ปกป้องอธิปไตย ยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน , ยกระดับเกษตรกร และสร้างสวัสดิการถ้วนหน้า
"วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้ง ผมหวังว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวราชธานีอโศก ผมสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและไม่มีวันทรยศต่อแผ่นดินนี้" นายพีระพันธุ์ กล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนที่มาต้อนรับได้ร่วมถ่ายภาพและเปล่งเสียงให้กำลังใจอย่างคึกคัก "บัตรสีชมพู กาเบอร์ 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ"