"อนุทิน" ลุยวังหลังอ้อนขอคะแนน "ลุงตู่" ให้ "น้องหนู" แนะนำ "สีหศักดิ์" ใจเย็น สุขุม แม่ค้าหนุนคนละครึ่ง-ปราบเขมร

ตลาดวังหลังคึกคัก..! นายกฯ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสส.ภท. อ้อนขอคะแนน "ลุงตู่" ให้ "น้องหนู" แนะนำ "สีหศักดิ์" ใจเย็น สุขุม นุ่ม ลึก" ต่างจากตัวเอง "ก้าวร้าว แต่จริงใจ" พ่อค้าแม่ค้าเชียร์ลั่นคนละครึ่งตลาดคนใช้สิทธิ์แน่น ขอบคุณแก้ปัญหากัมพูชา เชียร์ให้จัดการให้ราบ
วันนี้ (18ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ดูแลพื้นที่ตลาดวังหลัง กรุงเทพฯ ช่วยผู้สมัคร สส.เขตบางกอกน้อย , เขตบางกอกใหญ่ ,เขตภาษีเจริญ ,เขตตลิ่งชัน หาเสียงโดยมี จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ร่วมคณะหาเสียงด้วย
ทันทีที่ถึงตลาดวังหลังนายกรัฐมนตรีได้ เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการคนละครึ่ง และเชื่อว่า ถ้า เลือก อนุทิน โครงการคนละครึ่งจะกลับมา พร้อมบอกด้วยว่ารอโครงการคนละครึ่ง เพราะมีโครงการคนละครึ่งตลาดวังหลังแน่นคึกคักมาก ขณะที่นายอนุทินบอกว่าถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลได้แน่
ขณะที่ประขาชนบอกด้วยว่า "ตอนนั้น ให้ลุงตู่" นายอนุทิน จึงบอกกลับไปว่า "ตอนนี้ให้น้องหนู"นะ
ขณะที่นายอนุทินได้แนะนำนายสีศักดิ์กับประชาชนโดยบอกว่าเรื่องเจรจาเรื่องบ้านเมืองต้องยกให้ท่าน เพราะเป็นคนใจเย็นสุขุมนุ่มลึก ไม่เหมือนผมก้าวร้าวแต่จริงใจ โดยเรื่องของ ปัญหาชายแดนไทย -กัมพูชา ประชาชน ชาวบุรีรัมย์ที่มาเดินตลาด รอดักขอบคุณนายกรัฐมนตรี และบอกว่าจัดการเขมรให้ราบ พร้อมกังวลด้วยว่า จะมีเหตุรอบที่ 3 อีกหรือเปล่า อย่าไว้ใจเขมร
ทั้งนี้ระหว่างเดินตลาดวังหลังได้มีประชาชนสูงวัย ถามนายกว่าจะเพิ่ม เงินให้กับผู้สูงวัยหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อธิบายว่า ดูแลผู้สูงวัย ทั้งเรื่องสุขภาพและหางานให้ทำสำหรับผู้สูงวัยที่มีความสามารถทำงานต่อได้
ระหว่างเดินหาเสียงนาย อนุทิน ยังได้ เลือก ซื้อ หมวก 2 ใบ และสวมหมวกเดินหาเสียงต่อทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังลงพื้นที่กรุงเทพฯหาเสียงเสร็จสิ้น นายอนุทิน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2569 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์