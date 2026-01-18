รทสช.ชูจุดเปลี่ยนไทย รื้อโครงสร้างทั้งระบบ! ยกเลิก MOU 43-44 ปราบโกงโทษประหาร ล้างบูโร

"อรรถวิชช์" โชว์วิสัยทัศน์จุดเปลี่ยประเทศไทย รื้อโครงสร้างทั้งระบบ! ยกเลิก MOU 43-44 ปราบโกงโทษประหาร ล้างบูโร ชูจุดยืน "เบอร์ 6ไม่โกหก"
วันนี้ (18ม.ค.) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 แสดงวิสัยทัศน์ถึงการแก้ปัญหาวิกฤตประเทศที่นักการเมืองในอดีตพูดกันมานาน แต่ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำอย่างจริงจัง เริ่มจากประเด็นอธิปไตย โดยย้ำว่าความมั่นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากกฎหมายยังคลุมเครือ จึงต้องยกเลิก MOU 43 ทางบก และ MOU 44 ทางทะเลทันที เพราะหากไม่ยกเลิก ก็ไม่สามารถดำเนินมาตรการอย่างการสร้างรั้วหรือจัดการพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนได้อย่างแท้จริง พร้อมยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเลือกความชัดเจนเพื่อปกป้องดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศ
ด้านการดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดร.อรรถวิชช์ เสนอค่าตอบแทนทหารออกรบ 200,000 บาทต่อครั้ง ส่วนทหารเกณฑ์ ต้องปรับเป็นระบบสมัครใจ พร้อมค่าตอบแทน 30,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูง แต่ช่วยสร้างกำลังใจให้ผู้รับใช้ชาติอย่างเป็นรูปธรรม
นายอรรถวิชช์ กล่าวถึงปัญหาต่างภายในประเทศเกิดจากการทุจริตคอ์รัปชัน โดยย้ำว่าหากปล่อยให้ฝังราก รัฐจะไม่มีวันเข้มแข็ง จึงต้องกำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต สำหรับนักการเมือง ข้าราชการ และเครือข่ายทุจริต เพื่อส่งสัญญาณชัดว่าประเทศไทยเอาจริง
ส่วนผลงานด้านพลังงานพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถลดค่าไฟจาก 4.70 บาท เหลือ 3.94 บาท ลดลงถึง 16% เพราะกล้าชนทุนผูกขาด แม้เอกชนจะผลิตไฟฟ้าถึง 71% ของประเทศ ขณะเดียวกัน ยืนยันไม่ซื้อไฟฟ้าใหม่เกินความจำเป็น และตรึงราคาแก๊สหุงต้มเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
“ประเทศไทยว่าหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 85% ของ GDP ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการอัดเงินเพียงอย่างเดียว หากประชาชนยังติดเครดิตบูโร ดังนั้น ต้องลบประวัติทันทีเมื่อ “จ่ายจบ” และเปลี่ยนมาใช้ระบบคะแนนเครดิต เพื่อให้คนทำงานกลับมาเข้าถึงแหล่งทุน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในระบบการเงิน”
ในประเด็นการเมืองเชิงโครงสร้างอรรถวิชช์ ระบุว่า เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายหมวด แต่ไม่เห็นด้วยกับการฉีกทั้งฉบับ เพราะเป็นการ “ตีเช็คเปล่า” โดยย้ำว่าหมวด 1 และหมวด 2 ต้องได้รับการปกป้องอย่างชัดเจน
ส่วนจุดยืนด้านต่างประเทศ ไทยจะไม่แลกอธิปไตยกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พร้อมเน้นว่าการรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ต้องสื่อสารตรงไปตรงมาและมีการซ้อมรับมือจริง ขณะเดียวกัน การปฏิรูประบบราชการต้องลดขั้นตอน ด้วยแนวคิด “ราชการหนึ่งคำขอ” เพื่อปิดช่องคอร์รัปชัน
“พรรครวมไทยสร้างชาติยืนหยัดสู้กับทุนผูกขาด พลังงานแพง และคอร์รัปชัน โดยไม่แบ่งซ้ายหรือขวา พร้อมขอแรงสนับสนุนประชาชนเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 เพื่อผลักดันการเมืองที่ “คิดจริง ทำจริง และไม่โกหก”ดร.อรรถวิชช์ กล่าว