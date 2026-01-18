“ธนกร” อ้อนคนสมุทรปราการ รอบนี้เลือกตั้งด้วยยุทธศาสตร์ แบ่งใจให้ใครไม่ได้แล้ว วอนเลือก “ฐาปกรณ์ กุลเจริญ” เป็นส.ส.เขต พร้อมเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ “ภูมิใจไทย” เพื่อหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ อีกสมัย ผลักดัน “คนละครึ่งพลัส” ขยายให้ครอบคลุมกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ อดีตเลขานุการ รมว.อุตสาหกรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งตลอดเส้นทางที่เดินหาเสียงภายในตลาด ได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดอย่างมาก บ้างก็ขอถ่ายรูปด้วย บ้างก็เรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสต่อไป
นายธนกร ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้แทบจะทุกพรรคการเมืองยอมรับแล้วว่า โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง แม้แต่พรรคสีแดงที่เคยโจมตีว่าโครงการคนละครึ่งเป็นแค่กู้มาแจก ไม่ได้แก้ปัญหาจริง ทำไมไม่แจกเป็นเงินสด วันนี้ก็ยังเอาไปหาเสียงแถมยังอ้างว่าจะเพิ่มเงินเป็น 70:30 อีกด้วย ส่วนพรรคสีส้มที่เคยด่าเช้าด่าเย็น วันนี้ก็ยังต้องกลืนน้ำลายตัวเอง แถมดัดแปลงให้คนที่ซื้อคนละครึ่งพลัสในร้าน SME ที่ร่วมรายการยังจะได้หวยใบเสร็จ 1 ใบอีกต่างหาก ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุชัดเจนว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โครงการคนละครึ่งพลัสจะขยายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม จะให้พ่อแม่พี่น้องไปขึ้นทะเบียนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้คนขายของจะได้ขายได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
นายธนกร กล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบายในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้ 40 ล้านคน ด้วยมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการบริการและความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตและเข้มแข็งได้ในระยะยาว
นายธนกร กล่าวอีกว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของนายอนุทินยืนยันว่า เราเป็นพรรคที่พูดแล้วทำ สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถ้าเราเป็นรัฐบาลเราทำแน่นอน ไม่เหมือนบางพรรคที่ประกาศอยู่ทุกวี่วันว่า มีเรา ไม่มีเทา แต่วันนี้เท่าที่ได้ยินข่าว ตำรวจเขาจับไปแล้วผู้สมัครสีเทา กลายเป็นว่าถูกสโลแกนที่ตัวเองประกาศทุกวันย้อนกลับมาทำร้ายพรรคตัวเอง อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่หาเสียงในหลายพื้นที่ที่ผ่านมานั้น วันนี้กระแสเลือกนายอนุทินเป็นนายกฯ มาแรงมาก ไปที่ไหนพ่อค้าแม่ค้าต่างออกมาส่งเสียงเชียร์ ดังสนั่น หลายคนเข้ามาสวมกอด พร้อมกับมอบดอกไม้ และขอถ่ายรูปกับท่านนายกฯ ตลอดทาง ประชาชนต่างให้การต้อนรับพรรคภูมิใจไทยอย่างอบอุ่น ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเปลี่ยนกระแสเหล่านี้ให้เป็นคะแนนเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทยอย่างถล่มทลาย เพื่อให้นายอนุทินได้เข้าไปบริหารประเทศอย่างเต็มที่อีกครั้งด้วย
“เลือกตั้งรอบนี้ พี่น้องชาวสมุทรปราการต้องเลือกด้วยยุทธศาสตร์นะครับ กาเลือกนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยแล้ว ยังต้องกาเลือกบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยหมายเลข 37 เท่านั้นด้วย เพราะรอบนี้จะแบ่งใจไปให้ใครไม่ได้แล้วครับ ถ้าอยากให้นโยบายดีๆ ของพรรคภูมิใจไทยที่คิดมาเพื่อประชาชนเกิดขึ้น นายกฯ ต้องชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูลเท่านั้น” นายธนกร กล่าว