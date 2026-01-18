xs
กระแสแรงไม่มีตก ‘สรสินธุ ไตรจักรภพ’ ชี้ กองทุน 36,000 บาทคือโอกาสที่ประชาชนจับต้องได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสการเมืองช่วงต้นปีเริ่มขยับอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของ พรรคทางเลือกใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังชูนโยบาย “กองทุน 36,000 บาท” เป็นกลไกช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ส่งผลให้เกิดกระแสตอบรับในโลกออนไลน์และพื้นที่สื่อหลักอย่างกว้างขวาง

สรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ เปิดมุมมองว่า กระแสตอบรับที่เกิดขึ้นสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะคนเมืองที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพ หนี้สิน และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

“ประชาชนไม่ได้คาดหวังนโยบายที่ฟังดูยิ่งใหญ่ แต่เขาต้องการโอกาสที่เริ่มต้นได้จริง และรู้สึกว่ารัฐไม่ทอดทิ้งเขาไว้ข้างหลัง”

สรสินธุ ระบุว่า นโยบายกองทุน 36,000 บาท ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแจกเงินแบบไร้ทิศทาง แต่เป็นการสร้าง ‘ฐานตั้งต้น’ ให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอด ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของครอบครัว โดยมีระบบกำกับดูแลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

เขาย้ำว่า พรรคทางเลือกใหม่พยายามสื่อสารนโยบายด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน และไม่หลอกประชาชนด้วยตัวเลขเกินจริง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคได้รับพื้นที่สื่อเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

“การเมืองไทยไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว คนกรุงเทพฯ ต้องการนักการเมืองที่เข้าใจชีวิตจริง ไม่ใช่แค่พูดบนเวทีแล้วหายไป”

ในฐานะผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ สรสินธุ มองว่าบทบาทของตนคือการทำหน้าที่เชื่อมเสียงของประชาชนเข้าสู่สภา โดยเฉพาะคนทำงาน คนรุ่นใหม่ และกลุ่มเปราะบางในเมืองหลวง ที่มักถูกมองข้ามในเชิงนโยบายระดับประเทศ

กระแสตอบรับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงไม่ใช่เพียงความนิยมชั่วคราว แต่เป็นสัญญาณว่าประชาชนกำลังมองหา “ทางเลือกใหม่” ที่กล้าพูดความจริง และกล้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เริ่มต้นได้ทันที








